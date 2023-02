Magyar írót jelöltek a horrorirodalom legrangosabb díjára

A Horror Writers Association (HWA) bejelentette a horrorirodalom legrangosabb elismerése, a Bram Stoker-díj jelöltjeit, melynek legjobb novellásköteteket tömörítő ötös listáján Veres Attila is szerepel a tavaly ősszel a Valancourt Books gondozásában megjelent The Black Maybe című gyűjteménnyel.

A kiadvány Attila két novelláskötetéből, az Éjféli iskolákból és A valóság helyreállításából mutat be tíz történetet az amerikai olvasóknak.

A magyar szórakoztatóirodalom történetében eddig példanélküli esemény ez, Veres Attila lett az első hazai szerző, akit erre a díjra jelöltek. Korábban olyan szerzőket díjaztak Bram Stoker-díjjal novelláskötet kategóriában, mint Stephen King, Ray Bradbury vagy Joe Hill. Az idei nyertesek bejelentése és a díjátadó június 17-én lesz Pittsburgh-ben a StokerConon.

Horrorkirály

Veres Attila először a Valancourt Books A sötétség szavai – Rémtörténetek a világ minden tájáról című antológiájában mutatkozott be angolszász nyelvterületen a Méltósággal viselt című novellával (a kiadvány március 7-én megjelenik magyarul is). Ezt követte tavaly ősszel a The Black Maybe című önálló gyűjtemény (Karafiáth Luca fordításában), melyet a horror legnagyobb nevei méltattak, például írt hozzá ajánlást Brian Evenson, Laird Barron és Nathan Ballingrud is, miközben a nemzetközi könyvszakmában fontos Publishers Weekly szaklap elismerő kritikát közölt róla.

A forgatókönyvíróként idehaza és külföldön egyaránt foglalkoztatott Veres Attila 2017-ben mutatkozott be prózaíróként a magyar közönség előtt. Odakint sötétebb című regénye hamar a műfaj kultikus darabjává vált, akárcsak az egy évvel később megjelent Éjféli iskolák című novelláskötet.

Attila tavaly ősszel jelentkezett második novelláskötetével, A valóság helyreállításával. A könyv hatalmas olvasói és kritikai sikert aratott, a Tranzisztor című novellát Zsoldos Péter-díjra jelölték.