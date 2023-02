Nem költözik a Természettudományi Múzeum

Magyarország kormánya a háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében kialakult energiaválság közepette is a magyar emberek, családok érdekeit nézi és juttatja maradéktalanul érvényre.

A GEOPOLITIKAI ESEMÉNYEKRE, VALAMINT AZ ENERGIAVÁLSÁG OKOZTA KÖLTSÉGNÖVEKEDÉSRE VÁLASZUL A KORMÁNY A MÉG KIVITELEZÉS ALATT NEM LÉVŐ ÁLLAMI BERUHÁZÁSOKAT FELÜLVIZSGÁLJA, HALASZTJA

– tájékoztatta az Indexet a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Hozzátették: a kulturális ágazat a már meglévő, világszínvonalú magyar kulturális infrastruktúra válságálló üzemeltetésére koncentrál.

A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM MINT FENNTARTÓ SZÁMÁRA KIEMELTEN FONTOS A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM UNIKÁLIS SZAKMAI PROGRAMJA, A VILÁGSZÍNVONALÚ GYŰJTEMÉNY SZAKSZERŰ TÁROLÁSA ÉS KEZELÉSE. JELENLEG KONCEPCIÓTERVEZÉS ZAJLIK, AMELYBEN A MÚZEUM SZAKEMBEREI ÉS GYŰJTEMÉNYI KURÁTORAI IS RÉSZT VESZNEK.

A Természettudományi Múzeum továbbra is mindent megtesz feladatainak ellátása érdekében, folyamatosan érdekfeszítő és színes programokat kínál, melyek a tudásátadás mellett élményekkel is gazdagítják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt.



Ezek szerint úgy tűnik, hogy a múzeum egyelőre marad a Ludovika épületében, a megújított Orczy-park mellett. Az Index az ügyben a Debrecen Önkormányzatát is megkereste, választ még nem kaptunk.

Debreceni tudósok is tiltakoztak

Mint azt korábban az Index megírta, a magyar kormány és Debrecen városa 2021. év végén megállapodott arról, hogy a kormányzat pénzt ad a városnak a múzeum új épületegységének előkészítésére – közölte akkor még az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A tárca hangsúlyozta, hogy a megállapodás révén még csak a projekt előkészítése fog megkezdődni, az építkezés pontos ütemezéséről csak ezután születhet majd döntés. A kormány még 2020 nyarán döntött arról, hogy a múzeumot Debrecenbe költöztetik át.

Az már korábban eldőlt, hogy a múzeum új épületét Debrecenben az Oláh Gábor utcai stadion helyén építhetik fel. Az ITM szerint

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÉT ÉVSZÁZADA VÁR ÖNÁLLÓ ÉPÜLETRE, EGYSÉGES ÉS VÉGLEGES ELHELYEZÉSRE, ÉS ERRE A CÉLrA DEBRECEN ALKALMAS LEHET, MIVEL A KORMÁNY A VÁROSNAK AKÁR AZ ORSZÁGHATÁROKON IS TÚLMUTATÓ SZEREPET SZÁN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSBEN, OKTATÁSBAN, INNOVÁCIÓBAN ÉS KULTÚRÁBAN.

A múzeum átköltöztetésével kapcsolatban – a Magyar Tudományos Akadémia szakmai testületein kívül – még a debreceni tudósok is tiltakoztak. Petíciójukban azt írták, hogy aggódnak a múzeumi tárgyak szállíthatósága és jövőbeli megfelelő elhelyezése miatt, illetve a fővárosban dolgozó kollégáik állása, bizonytalanná váló egzisztenciája miatt is.

A Magyar Természettudományi Múzeum 2022. június közepén bejelentette, hogy idén télen hétfőn, kedden és szerdán zárva tartanak az energiaköltségek csökkentésére.

(Borítókép: Nagy Attila Károly / Index)