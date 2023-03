„Forogj meg a saját sírodba” – a Való Világ szereplőit szótárral sem értjük

Minden úgy kezdődött, hogy munka közben gyanútlanul rákattintottam egy videóra, ami a Való Világ első hármas párbajából mutatott egy részletet. Az egyik szereplő szájából elhangzott egy mondat, ami megtámadta, majd magára hagyta tanácstalanul remegő dobhártyámat:

– született meg két kifejezés fura gyereke VV Márió agyában, aki legalább még háromszor megismételte az elsőre is torz mondatot.

Innentől kezdve egyfajta ivás nélküli ivós játékként találomra kezdtem kattintgatni az Rtl.hu-ra feltöltött videók között, és mindegyikben találtam egy olyan mondatot, aminek semmi köze nem volt a magyar nyelvhez. Traumafeldolgozás céljából most ezekből szedtem össze egy válogatást.

Azt fontos megjegyezni, hogy a Való Világ 11. szériájában a magyartalan megfogalmazások okozzák a legkisebb problémát. Az idei szezonban verbális és fizikai abúzus is adásba került, méghozzá mindenféle valódi retorzió nélkül. A következmény annyi lett, hogy a csatorna tartott egy tematikus hetet, ahol szakemberek beszélgettek a villalakókkal, hogy felszínre hozzák az agresszív viselkedésük és kommunikációjuk forrását, majd az adásban pár műsorvezető elmondta, hogy nem szabad bántani egymást.

Viszont bosszankodtunk már eleget az elmúlt húsz évben ezen a műsoron, ahogy általában a trash reality létjogosultságán is, élvezzünk inkább egy válogatást az Rtl.hu-n található videórészletekből, ahol a villalakók egészen sajátosan kezelik a magyar nyelvet.

A videók véletlenszerű válogatást tükröznek, hiszen pont az volt ennek a házi kísérletnek a lényege, hogy kiderüljön:

Mivel az elmúlt hetek anyagiból merítettünk, így nyilván azoknak a lakóknak a videóiból tudtunk válogatni, akik értelmezhető időt töltöttek a villában, pedig biztos akadnak gyöngyszemek a korai kiesők adásrészleteiben is.

Az elmúlt pár hét felhozatalából négy szereplő emelkedik ki. VV Barna, VV Márió, VV Rico és VV Reni akik

ugyanis alig akadt egyszerűen értelmezhető megnyilvánulásuk.

VV Márió eleve hashtagekben beszél, bár azokat a kétdimenziós gondolatokat, amiket szavakba önteni igyekezett, néha valóban célratörőbb lett volna címszavakba foglalni. VV Barna mondatai pedig azért értelmezhetetlenek a legtöbb esetben, mert láthatóan megpróbál bizonyos szituációkban nagyon okosnak tűnni. Mindenki ítélje meg maga, hogy ez sikerült-e neki.

Kezdjük egy egyszerűbben értelmezhetővel. VV Reni, aki a műsorban arról híres, hogy a fenekét rázva táncol, vagy épp más altesti tornagyakorlatokat végez, VV Melinát nyugtatta a hármas párbaj előtt a következő mondattal:

VV Rico, aki előszeretettel hullámoztatja meztelen testét villatársai előtt, és akihez nem mellékesen az idei évad egyik leghangosabb botránya kötődik, pszichológusba vágta magát, és VV Kriszti érzékeny viselkedését a következőképp diagnosztizálta:

Rico akkor is brillírozott, amikor VV Lissza megpróbálta megértetni vele, hogy egy nőnek nem kéne azt üvöltenie, hogy „fogd be a pofád”. Rico persze nem értette a lány kirohanását, majd Lissza pasijának, VV Máriónak a következőt mondta a lány háta mögött:

Megnyugtató a gondolat, hogy ő az a szereplő, aki még most is versenyben van a 36 millió forintért... Főleg, hogy a nőkkel látványosan problémás a kapcsolata, egy villatársa arcáról például a következő hasonlat jutott az eszébe:

Találtunk egy olyan videót is, amiben VV Rico Felelsz vagy mersz játék közben azt kérte az egyik lánytól, hogy

Bár a villában ennek hatására elég nagy veszekedés alakult ki, Rico persze itt sem értette, hogy mi lehetett a probléma kérésével, ezért a korábban többször agresszív viselkedést tanúsító szereplő eszeveszett üvöltésben tört ki.

A videó elején pedig VV Reni találgatta, hogy VV Barna és VV Melina hogyan kerülhettek közel egymáshoz, ha pár nappal előtte még gyűlölték a másikat.

Ugyanis ahogy kivettük a videókból, VV Melina VV Danival volt jóban, ám miután a fiú kiesett, Melina korábbi ősellenségével került baráti kapcsolatba. Reni ezt nem értette, ugyanis Melinán nem látszott, hogy bánná korábbi szövetségese távozását:

De VV Reni szinte minden megnyilvánulása egyedi szóhasználatról tesz tanúbizonyságot:

És akkor most jöjjön a teljes káosz. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ha egy nyelv eltűnik, akkor a kultúrának is annyi. Ezért nem mindegy, hogyan kommunikálunk egymással.

Amikor VV Barna kiválasztott lett, láthatóan próbálta felmérni a terepet, hogy ki lehet az a játékos, aki ellen egyértelműen visszajönne.

– mondta, amikor arról beszélt, hogy kit vinne magával a párbajra, monológját pedig a következő mondattal zárta le:

Nem tudjuk, ez legális-e, de biztos, hogy nem kellemes.

De VV Barnát akkor is érdemes meghallgatni, amikor a párbaj előtt VV Máriónak mondja (ígéri, vagy kéri meg – igazából fogalmunk sincs), hogy ha visszajön a párbajról, amire VV Márió csaját, VV Lisszát hívta ki, akkor is szeretne barátként részt venni villatársa életében:

De erre nem került sor, mert VV Barna kiesett.

– hangzott a mondat a párbajon kiesett VV Barna szájából, aki valamilyen formában nem, de egy videóüzenet képében visszatért a villalakókhoz, és VV Krisztinek üzent, majd adott neki pár jó tanácsot, például azt, hogy vigyázzon VV Renivel, akiről a következőt állította:

Most akkor vegyük semmibe, vagy ne vegyük semmibe?

Viszont az eddig elhangzott mondatok Szépírói-díjas megfogalmazásnak tűnnek VV Márió bármelyik mondata mellett. Összeszedtük a kettő kedvencünket. Az egyik, az ő búcsúüzenete, amit benti kedveséhez, VV Lisszához címzett. Ezt még talán értjük:

Szia szerelmem, ha ezt a videót látod, akkor őőő sajnos kiestem, kint megvárlak, nem kell félned, mert tudom, hogy ettől félsz, nincs az az isten, hogy nekem más lány kéne, vagy más nő kellene, én amiket mondtam neked, akármennyire is veszekszünk, akármennyire is vagyunk hevesek egymással szembe, akármennyire is vagyok idegesünk...idegesek egymásra, akkor is azt szoktam ehhez hozzáfűzni, hogy mi egyek vagyunk, hisze ez az érzés tényleg más, mint bármi más. Van, hogy fennhangon beszélek, van ,hogy csúnyán viselkedek, van, hogy csúnyán beszéltem veled, ezeket mind mind sajnálom, mind mind megbántam. és nagyon nagyon hálás vagyok ennek a játéknak, hogy megismertelek téged, azt a kislányos bűbájos mosolyodat, azt az érett nőt, aki igenis egy nő, de benne mégis egy kislány. Szeretlek, szerelmesen.

Ám a második.. Kifogott rajtunk. Többször is meghallgattuk és átolvastuk az adott szövegrészletet, de fogalmunk sincs, mit akart mondani VV Márió a következő sorokkal. A döbbenet az egészben, hogy beszéljenek akármennyire is érthetetlenül, a villalakók egymást rendszerint megértik, pedig a következő részlet olyan, mintha egy magyar szöveget a Google lefordította volna japánra, azt spanyolra, majd mandarinra, az így kapott szövegrészletet oroszra, és végül azt vissza magyarra. De beszéljen helyettünk VV Márió:

Amikor karácsonykor odamentem a kamerához, akkor én voltam az az egyetlen egy ember, amikor nem kértem semmit, csak annyit kértem, hogyha, így mondtam szó szerint, ha áprilisig vagyok, tipikusan tudod, mert nem én vagyok, bolondoztam, akkor is a családom, anya, kiskutyám és akkor hozzáteszem, van egy kislányom is, és a kislányom is minden rendbe legyen vele, amikor kimegyek, akkor ugyebár oda volt bedobva a hashtag, és akkor is én kaptam úgymond a legszemélyreszabottabb pólót, úgy érzem mer akkor az is én vagyok, érted.