Visszatér a képernyőre David Attenborough

A 96 éves David Attenborough jövő vasárnaptól ismét látható lesz a televízióban, ugyanis a Wild Isles című sorozatban ő mutatja be a Brit-szigetek élőlényeit, növényvilágát a BBC One csatornán. A The Guardian értesülései szerint a dokumentumfilmes utoljára tűnik fel ilyen sorozatban. A család és Attenborough szóvivője szerint viszont ez nem igaz.