Hat év után áprilisban új regénnyel jelentkezik Murakami

Az új Murakami-regény április 13-án jelenik meg – jelentette be a japán Sinkosa kiadó. Az első közlések szerint a japán kézirat körülbelül 1200 oldalas, és a cselekmény „egy rég lezárt történetet tartalmaz”.



A kiadó munkatársai elmondták, hogy a cselekmény részleteit titokban szeretnék tartani, mert sok Murakami-rajongó azt mondja, szívesebben kezdi el olvasni a japán író könyveit anélkül, hogy pontosan tudná, miről szól. A promócióban mindössze ennyit közöltek:

El kell menni a városba. Bármi is történjék. Egy lezárt történet csendesen mozogni kezd, mintha »régi álmok« ébrednének fel és bontakoznának ki egy félreeső archívumban.

A világ számtalan Murakami-fanklubjában ennél persze sokkal többről pletykálkodnak. E szerint az új regény „100 százalékban tiszta murakamis világban” játszódik, és ugyanaz a címe, mint egy 1980-as azonos című történetnek, amely ugyan megjelent egy irodalmi folyóiratban, de könyvként soha nem adták ki (The City and Its Uncertain Walls).

Az irodalmi Nobel-díj örökös jelöltje, a 74 éves Murakami 1979-ben jelentette meg debütáló könyvét Hear the Wind Sing címmel (magyarul 2016-ban: Hallgasd a szél dalát!), miközben egy tokiói jazzbárt vezetett. 1987-ben írt, Norwegian Wood című (magyarul 2008-ban: Norvég erdő) regénye lett az első bestseller, amivel irodalmi sztárrá lett. A mágikus realizmusáról ismert Murakami legutóbbi regénye, A kormányzó halála világszerte több mint egymillió példányban kelt el.

Tokiói alma materében, a Waseda Egyetemen 2021-ben nyílt meg a Murakami írásainak, albumainak és lemezgyűjteményének szentelt könyvtár, amely irodalmi kutatások és kulturális csereprogramok helyszíne, valamint rajongói találkozóhelye.

Murakami lelkes zenegyűjtő, aki szinte mindent fogyaszt a klasszikustól a jazzig. 2018 óta Murakami a Tokyo FM-en a Murakami Radio műsorának házigazdája, amelyben kedvenc zenéit játssza, és alkalmanként humoros kommentárokat és zenei sztorikat közöl.

A Murakami Férfiak nő nélkül című kötetében szereplő Vezess helyettem című novellából készült filmadaptáció (Drive my car) 2022-ben elnyerte a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjat.

