Hörgő Wolf Katival és ismert előadókkal indult A Dal új évada

A Dalban 2012 óta mutathatják meg magukat az ismert és feltörekvő előadók. Míg eleinte az eurovíziós kijutás volt a cél, ma már „csak” tíz millió forintért versenyeznek a beválogatott zenészek.

A műsor olyan, ma már népszerű előadókat ismertetett meg a magyar nagyközönséggel, mint ByeAlex, Pápai Joci, az AWS vagy Dallos Bogi.

Idén is negyven alkotás versenyez a 2023-as Az év dala címért.

A XXI. század Táncdalfesztiválja igazi kuriózum a többi tehetségkutató között, hiszen itt csak eredeti produkciókat hallhatunk, általában kiváló előadóktól. A zsűri kicsit változott, a veterán Mező Misi és a tavalyelőtt ítészi jogot kapó Ferenczi György mellett Wolf Kati és a Mystery Gang frontembere, Egri Péter foglalhat helyet a zsűriasztalnál. Ők négy dalt juttathatnak tovább egy-egy válogatóban, az adásokban megmaradt hatból pedig a nézők választhatják ki azt az egyet, amely folytathatja a versenyt. A műsorvezetők idén Rókusfalvy Lili és Fodor Imre.

Az egész műsor a negyven előadó közös produkciójának klipjével indult, amely meglepően jól állt mindenkinek. A dalt Adamis Anna munkásságából rakták össze, ezt pedig elég nehéz lett volna elrontani. Persze a nagy, kicsit érzelmes egymásra borulás nem maradhatott ki a Budapest Retro Élményközpontban felvett videóból, de ének szempontjából mindenki korrekten hozta az elvártakat. Még Ganxsta Zolee rekedtsége is jól illett a képbe.

Aztán szokás szerint a zsűri elvárásaival és gondolataival kezdődött az élő adás, és meglepő módon csak pár baki csúszott be így az elején.

Én még ennyi szerelmi csalódást megélt trubadúrt és dühös rockzenészt nem hallottam, mint a mostani mezőnyben

– mondta Mező Misi, és nem is fogalmazhatott volna jobban.

A Sztárban sztár leszek! című műsorból ismert Szirtes Dávid kezdte a dalok előadását. Az igaz történeted pop-punkos, fiatalos hangzása nem robbantotta szét a színpadot. Mező Misi csalódott az egyszerű harmóniamenetben, de díjazta az előadó őszinteségét, ezzel pedig Wolf Kati is egyetértett. Az énekesnő kiemelte azt is, hogy szigorúak lesznek, a zsűri viszont még így is egész sok ponttal jutalmazta a fiatal előadót.

Ezután a csak csajokból álló rockzenekar, a HolyChicks következett, és velük érkeztek a szerelmes dalok. A banda lírai rock dalát korábban meghallgatva reméltem, hogy élőben majd egy fokkal erőteljesebb lesz, de sajnos ez elmaradt. Wolf Kati hozzám hasonlóan szintén várta volna a nagyobb zúzást, amivel, úgy tűnik, a többiek is egyetértettek, mert mind a négy zsűritag hét pontot adott a lányoknak.

Harmadiknak Varga Zsuzsa lépett fel az évad egyik legkülönlegesebb alkotásával. A Te beszéled a nyelvemet valahol az alternatív, az avantgárd és a progresszív pop határmezsgyéjén táncol. Egri Péter szerint ez az évad legelőremutatóbb és leginkább kortárs dala, ezt pedig 33 ponttal jutalmazta a zsűri.

Az elborult pop után elindult a zúzda, hiszen a Mirror zenekar az első hanggal leszakította mindenki fejét. A táncolós, együtt éneklős metáldalból Ferenczi György kiemelte a szöveget, de megjegyezte, hogy a stenk néha elviszi az éneket. Wolf Kati értékelésében meglepően még hörgött is, de jelezte a srácoknak, hogy szerinte is elment az ének, amivel Mező Misi is egyetértett. A banda ehhez képest is meglepően kevés pontot kapott.

OliverFromEarth, azaz Patocska Olivér szerelmi csalódásáról írt alkotása tipikus ballada, amelyben meglepő módon még egy gitárszóló is volt. A hangszerelés kiváló, viszont nála is csúszkált az ének, ezt Wolf Kati is megemlítette. Mező Misi elárulta, hogy amikor először hallotta a dalt, elsírta magát a refrén szövegén, Egri Péter pedig kortárs költőnek nevezte a fiatal előadót.

Ezt követte Szebényi Dániel első szólódala, a Vigasztaló. Az este legjobb éneklését ebben a produkcióban hallhattuk, Szebényi Dániel elképesztő hangja elvarázsolta a zsűrit is. Mindkét dal 33 pontot kapott.

A The Anahit „ironikus popzenéje” a külföldi zenei trendeket hozza be. A Bírom még igazi rádiódal, a zenekar különleges hangzásvilága miatt mégsem tűnik tucatnak. Utánuk érkezett az este második metálos produkciója, az Escape My Shadows. A srácok felpörgették a kicsit leülő műsort, még Fodor Imre is headbangelt a backstage-ben. A zsűri megdicsérte a zenekar energiáit, és 31 ponttal jutalmazta a produkciót.

Az utolsó két produkciót aZorka (így, kis a-val az elején), azaz Lackfi Dorottya, Lackfi János költő lánya kezdte. Tavasz, tél című dala igazi kávéházas popzene dzsesszes elemekkel. Wolf Kati nagyon szerette az alkotás szövegét és a produkció bájosságát, Egri Péter pedig a hangszerelést dicsérte.

Az estét Kovács Áron műsorvezető zárta, dalát a lánykérésére írta. A Lennél népzenei motívumokat használ, látványban pedig élő homokanimáció társult hozzá. A produkció különlegessége, hogy Kovács Áron mellett a fia hegedült. Mező Misi ennél a dalnál a szöveget nagyon díjazta, de teátrálisnak nevezte a produkciót.

A dal az este legtöbb elismerését kapta, így 34 ponttal elsőként jutott tovább az elődöntőbe. 33 ponttal Varga Zsuzsa, OliverFromEarth és Szebényi Dániel is biztos továbbjutó lett. Nézői szavazattal az Escape My Shadows jutott tovább.

A Dal 2023-as évadának első válogatójában nem ért minket nagy meglepetés. A négy, zsűri által elődöntőbe juttatott dal valóban az este négy legkiemelkedőbb produkciója volt, és a nézők újra megmutatták, milyen az a metálos összetartás. Kíváncsiak várjuk, hogyan alakulnak a következő fordulók, hiszen még rengeteg kiváló dal van hátra.

(Borítókép: Mező Misi, Wolf Kati, Egri Péter és Ferenczi György. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)