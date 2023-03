Egyedi Petőfi-lapszám a Fedél Nélküliektől

A Menhely Alapítvány és a Petőfi Kulturális Ügynökség közös sajtóeseményen mutatta be a Petőfi Fedél Nélkül című tematikus lapszámot. Az eseményen részt vett Kepe Róbert, a Fedél Nélkül felelős szerkesztője, aki a lap 746. számáról elmondta: a Petőfi Fedél Nélkül egyedi borítót kapott, a poszterré kihajtható alkotás Futaki Attila festménye.

A Petőfi-lapszám nagy lehetőséget teremt, hogy a hajléktalanság szélesebb körben beszédtéma legyen – mondta Kepe Róbert felelős szerkesztő az Indexnek. Reméli, hogy a különkiadás által sok új olvasóhoz elér az újság. A következő két-három hétben a terjesztőknek jó lehetőség, hogy az utcán extra bevételhez jussanak.

A felelős szerkesztő úgy véli, a költőóriás munkássága és a lap élete között van némi párhuzam.

Ha nem is tudunk olyan karrierlehetőséget biztosítani szerzőinknek, mint Petőfié volt, aki legalulról hatalmas magasságokba tudott jutni, de rendkívül nagy tehetségű embereket találtunk, kiemelem Leé József személyét, több szempontból is mutat párhuzamokat, többek közt ő is tíz évig alkotott – azért is dolgozunk, hogy az ő verseit is mindenki megismerhesse