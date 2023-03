Oszvald Marika: Újabb löketet kaptam ahhoz, hogy tovább szórakoztassam a közönséget

Március 14-én délután kitüntették Oszvald Marikát, akit több évtizedes művészi tevékenysége okán a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetéssel jutalmaztak.

Minden kitüntetés örömmel tölt el, hiszen ez egy visszajelzés arra vonatkozóan, hogy nem hiábavaló a munkásságom. Most újabb löketet kaptam ahhoz, hogy tovább szórakoztassam a közönséget. Nagyon szeretek hasznos lenni, és most jelet kaptam afelől, hogy ez így is van