Presser Gábor bús vödörré változott a Vígszínházban

Volt egyszer egy ház, dünnyögi Presser Gábor kopott fekete kalapban a színpad szélén. Előtte is, mögötte is nézők, mert ezen az estén a Vígszínház színpadának hátsó traktusán is több százan ülnek. Felejthetetlen zenés színház kerekedett abból, hogy ötven éve álmodja zenéit a Szent István körúton.