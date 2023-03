Érkezik az RTL sikersorozata, a Mellékhatás új évada, amely nyitóepizódjának vetítésén mi is ott voltunk. A második évad több szempontból is szeretné felülmúlni elődjét, ami úgy fest, sikerülni is fog neki.

Sosem egyszerű kihívás felülmúlni az első évadot a sorozatok világában – kivéve, ha az első gyenge, mint homokvár a cunami közben, bár akkor nincs nagy esély második körre amúgy sem. Aprócska országunkban kevés sorozat tudott izgalmas, egyedi és hazai világot teremteni úgy, hogy ne komédia, paródia legyen, hanem dráma vagy valami szokatlan stílusmix. Ennek egyik remek képviselője a Mellékhatás, amely az RTL – indulásakor még RTL Klub – saját gyártású sorozata.

Egyfajta krimi, thriller, ami némi szarkasztikus humorral lazít itt-ott a folytonos nyomáson, mégsem lesz komolytalan tőle, az egyensúly egészséges. Ennek a sikeres sorozatnak az első évadát már láthatta a közönség, a második pedig most érkezik, ami több tekintetben is készül felülmúlni elődjét.

Ez vonatkozik a hosszra (részek száma), de mélységében, történetiségében is fejlődés mutatkozik, miközben a színészek már jóval komfortosabban mozognak karaktereikben. Az első évad végének finoman fogalmazva is erőszakos gyilkossága eszkalálódik egy olyan nyomássá, amely szinte minden karakterben változást eredményez. A szereplők java építi vagy rombolja a történetet már az első részben is, szinte senki sem marad a középpontban. Hogy ez hová növi ki magát, még kérdés.

Elindul egy átalakulás

Bár még nem történnek nagy színészi pillanatok az évadindítóban, a Mónit alakító Barta Ágnes finoman mutatja meg a rémület rétegződését, amely a rémálmoktól a paranoián át egészen a stressz fizikális fájdalomként való megjelenéséig terjed. Egyedül a haragjában érzünk némi hiányt, inkább a keserűség érzése erős. Alakítása most is nemzetközi színvonalú teljesítmény,

és még nem ért el a csúcsra.

Amikor az első évad végén a Molnár Áron által alakított Atesz karakterét hidegre teszik, elindul el egy dominóeffektus, amelyet még a gátlástalan Ludmann Zsolt (Nagy Zsolt) sem tud kontrollálni. Az ő általa formált szörnyeteg itt inkább bízik személyi felsőbbrendűségének erejében, de épp az elbizakodottság gyengíti meg véreskezű karakterét. Nagy Zsolt a második körben is hozza Ludmann fenyegető figuráját, bár a korábbinál passzívabb formában.

Móni barátnőjét, a nyomdafestéket nem tűrő megszólalásairól ismert Annát a tőle megszokott könnyedséggel hozza Sztarenki Dóra.

A kiszámíthatatlan

Az Anger Zsolt által alakított Apáti Péter és ügyefogyott segédje, Margó Róbert (Kovács Tamás) is feltűnik a folytatásban. Az ő beszélgetéseik a kellemetlen viccekre alapulva – amiből akad szórakoztató, de felettébb kínos is, mint a CSI-poénok zöme – teszik végképp komolytalanná a rendőrség jelenlétét.

Illés Lóránt (Kovács Frigyes) és lánya Berta (Borbély Alexandra) egy felettébb jó dinamikájú kettőst hoz vissza, ami valószínűleg mélyebb rétegekben is elkalauzol majd bennünket a szülő-gyermek egymásrautaltságban,

amely felnőttkorban sem szűnik meg teljesen.

Bár a sorozat karakterei közül nem jelenik meg mindenki az évadindítóban, az amúgy is több szálon futó sztori már az első részben komoly lendületbe jön, az erőviszonyok pedig tövestül szakadnak ki a biztos talajból. Amennyiben ezt a tendenciát tudják tartani a készítők a soron következő részekben, akkor több mint valószínű, hogy egy izgalmakban bővelkedő évadnak nézünk elébe.

A szereplők közül páran már most is villantottak egy-egy erőteljesebben megformált pillanatot, de ha az őrületbe torkolló történések erre teret biztosítanak, akkor hosszabb távon akár keményebb színészi alakításokat is láthatunk. A Mellékhatás második évada március 29-én debütál az RTL+ streamingfelületen, valamint az évadnyitó részt a televízióban is megnézhetik az érdeklődők április 8-án.

(Borítókép: RTL)