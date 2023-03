A Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló 10. Színházi Olimpiára 58 országból 400 társulat érkezik 7500 fellépővel – írta meg korábban az Index. Dömötör András rendező Facebookon fejezte ki véleményét a rendezvénnyel kapcsolatban. „Nem akarok ellenségeskedni, úgy viselkedni, mint a rendszer verbális verőlegényei – hiszen éppen ha indulatos vagyok, akkor játszom a NER kottájából.”

A rendező úgy véli, az eltérő világnézetű embereknek együtt kell tudni működni, és nem a nemzeti konzervatív gondolkodással van gondja. És nem ennek a kormánynak a politikájára gondol, amikor ezt leírja.

Magyar rendezőként, egykori egyetemi tanársegédként, állampolgárként –, hogy a kezdődő színházi olimpia szakmai értelemben egy aránytalan zsibvásár. Látványpékség, limuzinbérlés pár kétesen euforikus órára.

És főleg, hogy nem felejthetjük el azt a kulturális rombolást, amit Vidnyánszkyék véghezvittek, és azt a mostanra már nem is leplezett ideológiai kiszorítósdit, amit folytatnak. Mellékes, hogy az ellenkezőjét állítják – folytatta.

A színházi olimpia égisze alatt zajló (vagy kiszélesedő) önigazolásuk, bármilyen hangos és látványos is: hazugság. Fontos, hogy ezt kimondjuk

– vélekedett Dömötör András.

Vidnyánszky szerepel és ködösít

A rendező szerint „öröm, hogy például Marthaler vagy Castellucci előadásai, ha megkésve is, de elérkeznek Magyarországra. Öröm, hogy magyar nézők láthatják őket, és örül sok olyan hazai kollégája részvételének, akiket tisztel. De úgy véli: mindezzel párhuzamosan nem felejthetjük el, hogy ebből a rengeteg pénzből magyar műhelyeket (pláne az energiaválság pillanatában!), független társulatokat, szakmai folyóiratokat lehetett volna támogatni. A pillanatnyi tűzijáték helyett invesztálni.

Vidnyánszky szerepel és ködösít. Ne felejtsük el az alapigazságot, bármilyen sokszor is kimondtuk: ez még mindig egy sértett ember története, egy újabb nagy fejezet

– fogalmazott Dömötör András, aki szerint nyilvánvaló, amit leírt. Mindig is kerülte, és most sem szeretne semmilyen megmondó szerepben feltűnni, sem ünneprontó lenni. Kívánja, hogy a magyar nézőknek legyenek jó színházi estéi. De muszáj volt a tényeket rögzítenie, mert úgy érzékelte, hogy más nem teszi meg.

„Az egész magyar színjátszás nagy ünnepe” – így jellemezte Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója a Magyarországon megvalósuló 10. Színházi Olimpiát az esemény március 27-én megtartott sajtótájékoztatóján.



A fesztivál művészeti vezetője úgy fogalmazott, az eseménysorozat esszenciája és feladata a párbeszéd, egymás megértésének és elfogadásának elősegítése – olvasható a fidelio.hu oldalon.

Azokat a hidakat, amelyeket a politika lerombol, közös szenvedélyünk, a színház révén kötelességünk a lelkekben újraépíteni

– tette hozzá.

Az április 15-i ünnepélyes megnyitó 14 órakor egy zászlófelvonással kezdődik a Nemzeti Színháznál, amit egészen estig különböző programok követnek: koncertekkel, tematikus játékokkal, amatőr színházi produkciókkal és további utcaszínházi performance-okkal várják az érdeklődőket egészen 22 óráig. Akik már biztosan az ünnepi megnyitó fellépői között lesznek:

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Földes László Hobo, Szarka Tamás és zenekara, valamint az SZFE zenekara.

Az utcaszínházi műfajt több mint húsz társulat képviseli majd, a hazaiak mellett Spanyolországból, Németországból, Franciaországból, Lengyelországból, Svájcból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból is érkeznek fellépők.



Az április 14-i és 15-i utcaszínházi felvonuláshoz nyolc magyar társulat is csatlakozik: a Langaléta Garabonciások, a Bab társulat, a Bóbita Bábszínház, a Csodamalom, a Kövér Béla Bábszínház, a Mikropódium Családi Bábszínház és az Agostones utcazenészei. Programjukban óriásbábok sokszínű arzenálja, vásári játékok és gólyalábasok szerepelnek, de begördül majd a Karzat Színház gőzöse is.

