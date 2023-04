Szálinger Balázs: Egyszerűen hagyjanak békén a hülyeségekkel

Szálinger Balázs volt a VerShaker című YouTube-csatorna legutóbbi vendége. Zoltán Áron színész műsorában a József Attila-díjas költő verseskötetét mutatták be, amely 2022-ben magánkiadásban jelent meg.

Nagy sajtóvisszhangot keltett 2022-ben Szálinger Balázs Koncentráció című verseskötete. A szerző ugyanis arra vállalkozott, hogy nem valamely kiadó gondozásában jelenteti meg legújabb könyvét, hanem magánkiadásban, számozott példányokban, előfizetői kampány segítségével. A VerShaker legutóbbi epizódjában Zoltán Áron a tapasztalatokról kérdezte a József Attila-díjas költőt.

Előtte a Magvető szerzőjeként is a magam ura voltam, de ez a kötelék megváltozott. Eltelt egy év, és sokkal jobban érzem magam. Most konkrétan tudom, hogy mennyi fogyott. Anyagilag is jobban jártam, mint ha maradtam volna ott

– fogalmazott Szálinger Balázs.

A saját lépését unortodoxnak tartja. Nem ismer olyan kollégát, aki hozzá hasonlóan ezt megtette volna a pályán. Szerinte a története kapott nagy sajtóvisszhangot.

Valószínűleg a fogyás is ennek volt köszönhető. Szerintem a következő verseskötet esetében fog kiderülni, hogy mennyire érte meg. De biztos, hogy nagyon jó döntést hoztam

– fűzte hozzá.

Te ilyen művész vagy?

A József Attila-díjas költő elmesélte, többször megesett vele, hogy a riporterek az ars poeticájáról kérdezték. A kérdést nem kedveli, bár tudja, illik rá válaszolni. Amikor a kérdést próbálja megtrollkodni, akkor azt mondják neki:

Te ilyen művész vagy, hogy ilyen egyedi választ adsz? Nem fogják fel, hogy egyszerűen csak hagyjanak békén az ilyen hülyeségekkel. Mintha az lenne az ember dolga, hogy ars poeticákat írjon.

Sokszor került ilyen szituációba, de nemcsak ő, hanem a kollégái is.

Egy kútfúrót miért nem kérdeznek meg, mit akar azzal állítani, hogy kiássa a kutat?

Ami a versírást illeti, elmondta, poétikailag nem tartja fontosnak, hogy milyen közeg, környezet vagy klíma veszi körül ott, ahol él. Neki ez magánemberként fontos, és mint költő arról szeret írni, ami ezeken a helyeken egyébként is érdekli. Van egy ilyen „beállítódása”, ami ha másnak nincs, az is oké, nem probléma.



A beszélgetésben szóba került, hogy noteszekkel jár-kel, folyton írja az ötleteit. Néha azokból inspirálódik. Van, hogy elindít benne valamit, ami közelebb „rugdossa” őt egy vershez.



Az előző VerShaker adás vendége Izsó Zita költő és testvére, Izsó Nóra dalszerző-énekes volt. Zoltán Áron színész műsorában Izsó Zita negyedik, Bekerített erdő című verseskötetét mutatták be, amely 2022-ben a Scolar Kiadó gondozásában jelent meg.

Izsó Zita azt mondta, verseiben mindenkit és senkit sem szólít meg. Gyakran ír olyan témáról verset, amely nem vele történt meg, de valamilyen módon kapcsolódni tud hozzá. Arra is volt példa, hogy férfi álnéven írt verseket, a kitalált szerzőt Karádi Mártonnak nevezte el. A műveket szépirodalmi folyóiratok is közölték, például az Élet és Irodalom és a Holmi.

Vannak olyan nyelvek, mint a latin vagy a cseh, amelyben fontos, hogy nő vagy férfi mondja. A magyarban ez nincs így. És amikor a fordítók megkérdezik, van, hogy én sem tudom megmondani, hogy férfi vagy nő beszél

– fogalmazott Izsó Zita.

Drámatöredékek

Szálinger Balázsról legutóbb akkor írtunk, amikor a 2023-as Kortárs Magyar Dráma Díja keretében különdíjat kapott a Karaffa című kötet, amelyben tíz mai magyar író fejezi be a maga módján Petőfi torzóban maradt drámáját.

A kritikus Nánay István értékelése szerint Márton László, Zalán Tibor és Szálinger Balázs más-más módon gondolta tovább a történelmi dráma műfaji lehetőségeit.

Empatikusan kibontják a drámatöredékben felvázolt alapszituációt, felidézik az eperjesi történelmi események ismert menetét, amit fikciós elemekkel gazdagítanak. Elsősorban nyelvi szinten érvényesül a szerzők mai korra utaló szemlélete.

(Borítókép: Szálinger Balázs 2019. február 18-án. Fotó: Bődey János / Index)