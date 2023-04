Russell Crowe: Visszatérek Budapestre

Csütörtöktől játsszák a mozik A pápa ördögűzője című horrort, amelyben Russell Crowe alakítja a címszerepet, Amorth atyát, a Vatikán ördögűzőjét. Az Oscar-díjas színész az rtl.hu-nak elmesélte, hogyan káromkodott Franco Nero a pápa szerepében, és az is kiderült, a szerencsések idén is összefuthatnak a hírességgel.

Russell Crowe egy ördögűzőt játszik, a pápa bizalmasát, míg a pápát Franco Nero alakítja A pápa ördögűzője című filmben.

Az április 7-én 59. születésnapján ünneplő színész megjegyezte, hogy a drámai jelenetek szüneteiben hülyéskedni is volt idejük.

Elmondása szerint 1997-ben találkozott először Franco Neróval a Cannes-i Filmfesztiválon. Együtt ebédeltek, jót beszélgettek. „Nagyon örültem, hogy találkozhattam vele, hiszen az ő filmjein nőttem fel. Jót dumáltunk mint kolléga a kollégával. És akkor vágás, és íme, huszonvalahány évvel később együtt dolgozunk ebben a filmben” – idézte fel a kezdeteket Russell Crowe.

Elmesélek valamit, remélem, nem bánja, ha káromkodni fogok, úgyse élő adásban vagyunk. A jelenet a következő: egy kápolnában vagyunk, én Amorth atyának öltözve, Franco Nero pedig a pápának. Egyik nyelvről váltunk a másikra, ahogy azt a jelenet megköveteli, egy kis geg ez a filmben. Olaszról angolra váltunk, máskor spanyolról angolra. Olaszul kezdem, az olaszból váltok angolra, tehát a jelenet eleje Franco Nero számára könnyű, nekem nem annyira, majd angolra váltva nekem lesz könnyű, és neki nehezebb. És akkor Franco Nero, mint maga őszentsége, a pápa elbaltázza az angol szövegét, és mérgében felkiált: Motherfucker! Motherfucker! Vicces pillanat volt ezt hallani a pápától

– mesélte Crowe az RTL-nek.





Visszatér Budapestre

A film egy része Rómában játszódik, amely helyszín a színész eszébe juttatta hajdani állását, amikor még gladiátorként dolgozott ott. Azt mondta: fura dolog, hogy bármennyire is összenőtt a pályafutása Olaszországgal és különösképp Rómával, ez volt az első alkalom, hogy valóban Rómában forgatott.

Amikor az Il gladiatorét (A gladiátor olaszul) csináltuk, a barbárok elleni csatát Angliában vettük fel, forgattunk Marokkóban, Rómát pedig Málta alakította. Úgyhogy egyetlen jelenetet sem forgattam Rómában. De szorosan kötődöm a városhoz, tavaly például egy tiszteletbeli címmel is megajándékoztak, így immár Róma tiszteletbeli nagykövete vagyok a világban. Nagyon szép, kedves gesztus volt a részükről

– jegyezte meg a színész.

Néhány évvel ezelőtt egy napot töltött Budapesten, posztolt is róla, hogy itt van. Akkor azért repült a magyar fővárosba, mert két ismerőse is itt dolgozott éppen. Közben egy film finanszírozási ügyeit intézte, a The Water Diviner (Akihez beszél a föld) című filmét, amit aztán ő rendezett. Dante Spinotti, az operatőr épp Budapesten forgatott, akit nagyon szeret.

De visszatérek Budapestre, ott fogok dolgozni idén

– jelentette ki Russell Crowe.

A pápa ördögűzőjét április 6-ától játsszák a mozikban.