Új szerepben a Sztárban sztár győztese

A Madách Színház 2023 őszén egy hónap különbséggel mutatja be a Pretty Woman és a SIX című zenés műveket, így áprilistól két nagy zenés produkció előkészületei folynak egy időben a színházban. A jól ismert musicalsztárok mellett olyan népszerű popénekesnők is szerepet kapnak majd, akik még sosem léptek színpadra a körúti teátrumban.

A Madách Színház több évtizedes törekvése, hogy elhozza Budapestre a világsikereket. 2023 ebből a szempontból is különleges év: egyszerre két népszerű musical, a Pretty Woman és a SIX színreviteli jogát is megkapta a színház.

A színház a 2022–2023-as évadra is büszke lehet: tavaly nyáron már az ötödik szezonban aratott óriási sikert a Szegedi Szabadtéri Játékokon a Mamma Mia! című előadás. Szeptemberben az Aranyoskám című, nagy sikerű musicallel nyitott a színház, novemberben pedig Az operaház fantomjának

900. előadását ünnepelte.

Két film-szín-játék bemutatójára is sor került, Szép Ernő Emberszag című drámai naplóját és a Móricz Zsigmond életéről készült, Tercett című filmet is elkészítette a Madách Színház. Márciusban a minden színházi rekordot megdöntő Macskák megünnepelte a 40. születésnapját. A színház nagy hangsúlyt fektet a repertoáron lévő előadások szereposztásainak folyamatos megújítására, így történt, hogy fiatal művészek léptek be Az operaház fantomja és a Jézus Krisztus Szupersztár főszerepeibe is.

A napokban megkezdődnek a két új őszi bemutató próbái is:

szeptember 15-én debütál a Pretty Woman című musical,

míg október 14-én a SIX című koncertmusical.

A Madách Színház szokásához híven non-replica változatban, vagyis az eredetitől eltérő, önálló koncepcióval és rendezésben viheti színre a musicalt.

Micsoda nők

A Pretty Woman című musicalt Bryan Adams zeneszerző és Jim Vallance dalszövegíró írta, az azonos című, ikonikus 1990-es film forgatókönyve alapján. A történet középpontjában Vivian Ward, a szabad szellemű hollywoodi „hosztesz” és a gazdag üzletember, Edward Lewis között szövődő szerelem áll. A modern kori Hamupipőke-történetet mindenki ismeri, a musical azonban más szereplőket és fordulatokat is tartogat a nézőknek.

A musical zenéjét Bryan Adams írta, az 1980-as, 1990-es évek rockzenéje stílusában. Az eredeti, 2018-as chicagói bemutatón még nem csendültek fel Roy Orbison híres szerzeményének dallamai, 2019-ben azonban már igen, és így lesz ez a Madách színházi előadásban is.

A Pretty Woman női főszerepét többek között a nemrég Sztárban sztárt nyert Gubik Petra tölti be, illetve Arany Tímea és Zámbó Brigitta. A férfi főszerepet Pesák Ádám és Solti Ádám kapta. A további szerepekben Borbély Richárd, Sánta László, Serbán Attila, Kecskés Tímea, Molnár Gyöngyi, Sári Éva, Posta Victor és Jenővári Miklós látható.

Csak a nők

VIII. Henrik hat feleségének történetét szintén non-replica változatban láthatják majd a budapesti nézők. Az előadásban megjelenő hölgyek számát növeli, hogy a színpadon nemcsak a királynék, de a zenekar tagjai is nők lesznek! A Madách színpadán azonban férfiak is helyet foglalhatnak – nézőként:

a tervek szerint a színpadra, a trónterembe is válthatnak jegyet a vállalkozó szelleműek.

A Madách Színház a SIX című koncertmusicalt kettős szereposztásban mutatja be, az egyikben színésznők, a másikban popénekesnők alakítják a királynékat. Baranyai Annamária és Horányi Juli, Zsitva Réka és Muri Enikő, Peller Anna és Singh Viki, Kardffy Aisha és Herceg Erika, Gadó Anita és Hien, illetve Gallusz Nikolett és Veres Mónika Nika osztoznak a szerepeken.

A SIX története szerint VIII. Henrik angol király a brit történelem egyik leghírhedtebb szereplője. Széles körben ismert, hogy hat felesége volt, akik közül kettőt lefejeztetett, az ő uralkodása alatt szakított a pápával az angol katolikus egyház, és jött létre az anglikán, amelynek a vezetője a mindenkori király lett.

Toby Marlow és Lucy Moss a Cambridge Egyetem végzős diákjaiként írták a SIX koncertmusicalt, amelynek első bemutatóját is diáktársaikkal készítették az edinburghi Fringe Fesztiválon 2017-ben. Inspirációjuk Antonia Fraser brit írónő műve VIII. Henrikről és hat feleségéről, valamint a Six Wives című dokumentumfilm, Lucy Worsley angol történész 2016-ban készült sorozata. Így alakult ki a végleges koncepciójuk, amely a feleségek szemszögéből meséli el VIII. Henrik házasságait.

A SIX koncertmusicalt 2019-ben 5 kategóriában jelölték a Laurence Olivier-díjra, 2020-ban elnyerte 3 kategóriában a Drama Desk, 2 kategóriában pedig a Tony-díjat, és Grammy-díjra is jelölték a legjobb új musicalalbumok között.

A SIX musical írói a királynékat popdívák karakterével ötvözték, így inspirációul világhírű énekesek szolgáltak, például Beyoncé, Jennifer Lopez, Avril Lavigne, Adele, Sia, Céline Dion, Rihanna.

A szerzők rendkívül eredeti módon nyúltak a történelmi témához, alapgondolatuk, hogy VIII. Henrik hat felesége újra él, popbandát alapít, és miközben elmesélik házasságuk történetét, megvívnak a legkirályabb királyné címért.

A két bemutatót ugyanaz a kreatív csapat hozza létre: a zenei vezető Kocsák Tibor és Köteles Géza, a díszlet- és animációtervező Vízvárdi András, a jelmeztervező Rományi Nóra.