Egy magyar TikTok-kisfilm nagy esélye

Létezik egy TikTok profil, ahová magyar színészek és fiatalok gyártanak websorozatokat. Itt jelent meg egy kisfilm, ami épp most versenyez a TikTok Short Film Festiválon azért, hogy levetítsék Cannes-ban. Felkerestük a főszereplő Botos Évát, és a Digital Producer oldalát megálmodó Horgas Ádámot, hogy meséljen nekünk a projektről és a kisfilmről is.

A TikToknak továbbra is kétes a megítélése. Számos érv szól ellene, kezdve azzal, hogy pofátlan módon gyűjti a felhasználók adatait, mérhetetlenül addiktív, rövid és „sohavégetnemérős” videóválasztéka károsan hat a figyelem hosszútávú fenntartásának képességére. Ezen kívül korlátozza a véleményszabadságot, viszont nem szűri ki kellőképp a káros tartalmakat – és még sorolhatnánk. Ugyanakkor rengeteg előnye is van, és tagadhatatlan, hogy a fiatalokhoz gyorsan és könnyen elér, marketing értéke semmihez nem hasonlítható.

Komoly téma a TikTokon

Ez utóbbi szempontokat ismerte fel Horgas Ádám, aki családtagjai, barátai, illetve kollégái közreműködésével létrehozta a Digital Producer nevű TikTok profilt. Ha először tévedünk fel az oldalra, nagynak tűnik a káosz, ám pár perc böngészés után egyre letisztultabb a koncepció. A profilon főként különböző websorozat részeket láthatunk, de minél többet kalandozunk, annál izgalmasabb dolgokra bukkanhatunk.

Például egy párperces kisfilmre. A Botos Éva ötlete nyomán – illetve főszereplésével – készült Mirror, Mirror on the Wall című alkotás a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel.

A kisfilmet Horgas Ádámék beküldték a TikTok Short Film Festivalra, és úgy tudni, a három nyertes alkotás a Cannes-i filmfesztiválon is bemutatkozhat majd.

A kisfilm története szerint egy nő bántalmazó kapcsolatában egyszer csak rádöbben arra, hogy elveszítette önmagát. Ha tükörbe néz, saját magának időskori képe tekint rá vissza. Így arra az elhatározásra jut, kilép ebből a viszonyból, visszaveszi az irányítást az élete fölött, hogy újra önmaga lehessen.

Egy összetört, megkeseredett embert láttam

Felkerestük Botos Évát, aki elmesélte, honnan jutott eszébe a kisfilm koncepciója.

Számomra hihetetlen, hogy a mai telefonokkal milyen egyszerűen lehet korábban bonyolult technikai megoldásokat létrehozni. Amikor megláttam ezt az öregítő funkciót, ami megmutatja, hogyan néznénk ki évek múlva, rögtön bevillant a kisfilm ötlete. Húszas éveim elején éltem át egy hasonló szituációt, azzal a különbséggel, hogy az nem volt bántalmazó kapcsolat. De tisztán emlékszem a pillanatra, amikor egyszer belenéztem a tükörbe, és nem ismertem fel saját magamat. Csak egy összetört, megkeseredett embert láttam.

A kisfilm fogadtatása pozitív lett, s ahogyan Botos Éva fogalmazott, valamibe nagyon „beletaláltak”. Kommentekben is többen kifejtették, hogy értik a filmet és fontosnak gondolják, de az ötletadó színésznő azt is elmesélte, hogy főként a privát üzenetek mennyisége lepte meg.

Rengetegen írtak, főként nők. A legtöbb üzenet arról szól, hogy ők is éltek ár hasonlót, és itt nem csak a bántalmazó kapcsolatról beszélünk. Sokan osztották meg saját történetüket arról, hogyan törtek össze egy másik ember mellett, ezt hogyan ismerték fel, és miként tudtak továbblépni.

Persze, nagyon sokan nem mernek, nem tudnak kilépni egy ilyen viszonyból, illetve olyanok is vannak, akik fel sem ismerik, hogy amiben nap mint nap léteznek, az nem egészséges. De a művészeti produkciók – így ez a kisfilm is –, ebben is segíthetnek. Azzal, hogy megnézünk, elolvasunk vagy meghallgatunk valamit, és felismerjük benne magunkat.

Kisfilmek és nagy kihívások

A Digital Producer profilján főként websorozatok vannak. A saját, Franciska sztori című sorozatuk mellett már számtalan vendég produkció is fut. Horgas Ádám felismerte, hogy az influenszereknek nagy mozgósító erejük van, illetve hogy komoly elérést tud produkálni egy izgalmas tartalom.

Kitalálta, hogy mini Netflixet szeretne üzemeltetni a TikTok-felületén, ami annyira bejött, hogy a Digital Producer oldalnak már több mint 80 ezer követője van. A platform magas elérését pedig nemes célra használja. Lehetőséget biztosít cégeknek az együttműködésre, ami több dolgot is eredményez:

Különböző pénznyereményes kihívásokat hirdetünk meg. Ezeket a feladatokat a követőknek kell teljesíteniük. A fiatalokat ezzel szeretnék ösztönözni arra, hogy saját eszközeikkel, kreatívan, az általuk preferált platformon mutatkozzanak meg. Sok olyan tartalmunk van, amiket különböző szponzorok megrendelésére hoztunk létre, de olyan is volt, hogy egy már meglévő sorozatba csatlakoztak be

– mesél Horgas Ádám arról, hogy miként működik az egész világon unikális kezdeményezésük.

A felület arra is lehetőséget nyújt, hogy a kihívásokon vagy a sorozatokon keresztül bemutassanak kulturális termékeket, intézményeket vagy szereplőket, ás ráirányítják a figyelmet arra, hogy az online tartalomfogyasztásról hogyan lehet eljutni az offline kultúrafogyasztásra.

