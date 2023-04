Megvan, valójában kit ábrázol a kép, amelyről sokáig azt hitték, József Attila szerepel rajta

Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész megoldotta a rejtélyt, hogy valóban József Attila látható-e a napokban előkerült felvételen. Az eredmény azt mutatja, hogy nem a költőlegenda, hanem Vaszary János színművész szerepel a képen. Az eredményt Somfay Örs történész, az Arcanum marketingigazgatója is alátámasztotta az Indexnek, míg Harsányi Sulyom László rendező a Facebookon értett egyet az irodalomtörténésszel.

Nem József Attila van a képen, és nem Radnóti Miklós és nem is Kosztolányi Dezső – áll Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész Facebook-bejegyzésében. Harsányi Sulyom László fotója pár napja nagy karriert futott be, amely képet, mint írja, József Attiláról az 1934-es Könyvhéten készítette a nagyapja. Lesifotósként, mondhatni paparazzo módra, meg se kérdezve, hogy leveheti-e őt. A történettel az Index is foglalkozott.

A fotó sok interakciót kapott, átvették a híroldalak is. Később több Facebook-felhasználó megpróbálta kitalálni, ki a másik két férfi a képen, József Attila mellett Radnóti Miklóst, tőle balra pedig Kosztolányi Dezsőt vélték felismerni.

Később Radnótiból Szabó Zoltán, Kosztolányiból pedig Réti Ödön lett – folytatta Bíró-Balogh Tamás. Szerinte valójában egyikük sincs a képen.

„Sőt, nem is a József Attilának nézett alak a központi szereplő. Ennek egyik jele, hogy nem ő áll a középpontban. Mert a három férfi közül - jól megkomponált helyzet – éppen a középső az ünnepelt személy” – fogalmazott

Ő Vaszary Gábor (1897-1985) író, akinek az 1934-es könyvhéten jelent meg az első kötete, a Monpti, és azonnal hatalmas nagy siker lett. Cikkek sorozatát írták róla, és fényképes riportot is közöltek arról, ahogy dedikál. "Szerencsére" ugyanaz a ruha és ugyanaz a kalap van rajta, így tényleg gond nélkül azonosítható – tette hozzá.

A dedikáló Vaszary fotójának forrása: Az Est, 1934. jún. 7. 10.

Mellette testvére, Vaszary János (1899-1963) író, rendező áll. Ő valóban hasonlít József Attilára, frizurája, bajusza - de mint ahogy egy hozzászóló a képnél, majd később Tverdota György a HVG-ban közölt cikkében írta, a költő ekkor tartósan Hódmezővásárhelyen élt, és nincs nyoma annak, hogy Budapestre jött volna. Se pénze, se apropója nem volt erre, előző könyve 1932-ben jelent meg, a következő pedig 1934 decemberében

– árulta el Bíró-Balogh Tamás.

A vizuális emlékezet megkopik

Az ünnepelt elsőkötetes szerző másik oldalán Szirmai Rezső (1901-1966) író, hírlapíró áll. Ő éppen 1934-től volt Az Est szerkesztője, a kép pedig Az Est könyvsátránál készült. Ő, mondhatni, hivatalból volt ott – fogalmazott.

Szerinte a József Attilának látott Vaszary János azonban nemcsak az író Gábor miatt volt jelen. Az Újság című napilap június 6-i számában megjelent Írók és könyvek az utcán című tudósításból kiderül:

„Az Apponyi-téren négy sátor is volt egymás közelében. Itt Török Sándor, a Nemzeti Színház új darabjának szerzője adta a legtöbb autogramot, a színészek közül pedig Szombathelyi Blanka és Vaszary Piroska szorgoskodott, utóbbi különösen a bátyja, Vaszary Gábor első regényét kínálta. Az eredmény igazolta, hogy Vaszary Piroska nemcsak színésznőnek és mint legutóbb kiderült, céllövőnek, hanem könyves árusítónőnek is elsőrangú” – fogalmazott Bíró-Balogh Tamás.



Mint írja, a fotón jól látszik, hogy női eladók árulják a könyvet, közülük az egyik Vaszary Piri (1901-1965). A három Vaszary-testvér együtt volt tehát a téren, egyikük sikerénél. Ez egy másik történet, nem kevésbé szép. A vizuális emlékezet megkopik, és a mégoly jószándékú felmenők is tévedhetnek néha.





Egy illúzióval kevesebb, egy tudással több

Bíró-Balogh Tamás elárulta, hogy Vaszary János fölismerése Somfay Örs történész, az Arcanum marketingigazgatójának találata, aki az Arcanum arcfelismerőjét használta. A történész egyébként levélben megkereste az Indexet. Azt írta, a játék kedvévért betöltötte Harsányi úr által közzétett könyvheti fotót az Arcanum Digitális Tudománytár arckeresőjébe és érdekes eredményt kapott.

Az algoritmus 98 százalékos valószínűséggel Vaszary Jánosnak azonosította a felvételen látható férfit. Ráadásul egy pont abban az évben készült újságból vett fotóval illusztrálja legjobban az egyezést

– jegyezte meg.

Mellékelten csatolta a Színházi Élet - 1934/9. számát az Arcanum Digitális Tudománytárból és Vaszary János színművész Wikipédia oldalát is. Az arckereső többi találata is Vaszaryt hozza ki legvalószínűbb személyként. Ráadásul, mint író nagyon valószínű, hogy ő is ott volt a Könyvhéten – tette hozzá.

Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a fotó alapján egyetlen lehetséges találatként sem adta ki a program József Attilát.

Megjegyezte, hogy az Arcanumban számtalanszor tapasztalták, hogy az Arckereső az emberi agynál sokkal pontosabban tud azonosságokat meghatározni. Persze tévedhet is néha, de 98 százalékos találatnál ez ritka.

Elnézéskérés, elismerés

Harsányi Sulyom László Facebookon reagált Bíró-Balogh Tamás posztjára. Azt írta, Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész, számára meggyőző módon azonosította a képen szereplőket.