Intézmények zárnak be, mégis drága színházi projektek valósulnak meg

Rozgonyi-Kulcsár Viktória, a fesztivál ötletgazdája elmondta, már tavaly megfogalmazódott bennük, hogy idén is szeretnék folytatni a programsorozatot, hiszen azt vették észre, hogy igény van az ilyen típusú programokra. A CSET központjában olyan témák állnak, mint a családalapítás, a családban betöltött szerepek, az otthonról hozott szokások, hagyományok, azok társadalmi kontextusba való beágyazódása, a társadalom hatása a családi szerepvállalásokra.

A szervezők földrajzilag is tágítják a fesztivált, nemcsak vidéki, de nemzetközi fellépők is szerepelnek majd, de tematikailag is lesz változás, hiszen fókuszba kerülnek az apák.

A fesztivál programjában vannak színházi produktumok, de inkább azon van a hangsúly, hogy az előadások után párbeszéd induljon nézők és alkotók között. A külföldi vendégművészek bevonását a Színházi Olimpia tette lehetővé, ahova minket is meghívtak, és amiről azt gondoltuk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy a nemzetközi műsorunkban azokat az előadásokat vendégül lássuk, amik azt az értékrendet képviselik, amit mi

– vallja az ötletgazda.

Nehezen, de összejött

A nemzetközi programokért felelős Böröcz Judit szerint ugyanakkor „a hazai források megcsappanásával meglehetősen problematikus, hogy a független előadó-művészeti szféra óriási forráshiánya mellett valósul meg egy ilyen nagyszabású, rengeteg pénzt felemésztő program, mint a Színházi Olimpia, miközben társulatok szűnnek meg és intézmények tartanak zárva a téli időszakban a megnövekedett költségek miatt”.

A Jurányi most is a társadalmi kérdésekre nyitott nézőket szólítja meg. A produkciók tabuk nélkül fókuszálnak olyan témákra, amelyekről családon belül és túl is ritkán beszélnek az emberek. A szervezők célja, hogy széles közönség felé nyisson, és mindenki megtalálja, ami megérinti vagy foglalkoztatja.

A CSET nemzetközi felhozatalán belül többek között belga, brit és román produkciókat láthat a nagyérdemű, de rengeteg magyar művész is színre lép. A fesztivál teljes programját itt tekintheti meg.