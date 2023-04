Ugyanaz a vér folyik az ereiben, mint Blaha Lujzának

Pikali Gerda vitalitását a színészetébe is beleviszi. Amíg egy másik személyiség megformálásán dolgozik, addig a hétköznapi életéből kilép, a saját gondjait leteszi. Addig azok pihennek, így amikor visszaér hozzájuk, sokkal könnyebben megoldódnak, mondta az Indexnek. A színpad számára terápia és önismeret is. Úgy érzi, a helyén van. Most még inkább, hiszen márciusban Jászai Mari-díjas lett.