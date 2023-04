Újabb rangos elismerést kapott Meryl Streep

Meryl Streep amerikai színésznő nyerte el idén a spanyol Nobel-díjnak is nevezett Asztúria hercegnője díjat művészet kategóriában – jelentette be döntését a zsűri szerdán Oviedóban.

Az indoklásban méltatták a háromszoros Oscar-díjas világsztár több mint ötven éve tartó „briliáns pályafutását”. A zsűri szerint

Streep munkája során bonyolult és gazdag női személyiségeket keltett életre, alakításaival reflexióra késztette a nézőket.

Kiemelték továbbá az inspiráló és példamutató narratívákat szolgáló, őszinte és felelős szerepválasztásait.

A zsűri kitért arra is, hogy a 73 éves Meryl Streep fáradhatatlan aktivistája az egyenjogúságnak. Mint mondták, tehetségével különböző generációknak tette lehetővé, hogy felejthetetlen előadásokat élvezzenek, ezzel pedig elnyerte azt a tiszteletet, amelyet ez a nagy művészet meg is érdemel – számolt be az MTI.

A második színművész, aki elnyerte a díjat

Az Asztúria hercegnője díjat minden évben nyolc kategóriában ítélik oda, amelyek sorában a művészeti elismerés az első.

Az amerikai filmcsillag a második színművész, aki elnyerte az 1980-ban alapított kitüntetést.

Elsőként az olasz Vittorio Gassman vehette át 1997-ben. Korábban olyan alkotók kapták meg a díjat, mint Ennio Morricone és John Williams zeneszerzők, Woody Allen filmrendező vagy Bob Dylan énekes, dalszerző.

A díjat hagyományosan októberben adják át ünnepélyes keretek között a spanyol királyi család jelenlétében Oviedóban. A díjazottak a világhírű Joan Miró szobrát és 50 ezer eurós (18,7 millió forint) pénzjutalmat kapnak az elismerés mellé.