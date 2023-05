Ha az Utas és holdvilág zene volna, így szólalna meg

Május 1-jén ünnepeljük Szerb Antal születésének 122. évfordulóját. A magyar irodalom egyik megkerülhetetlen alakjára emlékezve jelent meg az Oláh Krisztián Quartet új száma Gubbio Notturno címmel, amelyhez a szerző Utas és holdvilág című regénye szolgáltatta a bőséges inspirációt.

Oláh Krisztián zongoraművész Insight című videósorozatában mesél is ennek hátteréről: apjától örökölt Olaszország-imádatáról, az olasz tengerpart elmét feltöltő energiáiról, és arról, ahogy a könyvet újraolvasva összeállt benne Gubbio városának zenei lenyomata.

Ha egy város zenélni tudna

A zenemű két eltérő hangulatú része a város két arcát képezi le, ahogy a zeneszerző előtt megjelent Szerb Antal leírásában. A két szervesen kapcsolódó atmoszféra jól rezonál a komponista saját természetével is, ahogy mondja:

Ebben a számban találkozik a két igazi énem: egy hősszerelmes lovag és egy kiégett, városi technokrata.

A szám valóságos nyugvópontot jelent a lemez anyagában, visszaadva azt a megpihenést, amelyet Olaszország és az Utas és holdvilág olvasása jelent a zongoraművész számára.

A zeneszám megjelenésével együtt Oláh Krisztián ismeretterjesztő videósorozata is új résszel bővült. Az Insight második évadának részeit elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlja, akik a muzsika élvezete mellett szeretnének mélyebben is belelátni egy jazzkompozíció felépítésébe – akár mondanivaló, akár szigorú zenei struktúra tekintetében.

Tolmácsolásában ez a felépítés sokkal közérthetőbbé válik, érezhetően közelebb hozva a hallgatóságot a műfaj alapvető megértéséhez is. A videósorozat felvételéhez a Magyar Zene Háza Multimédiás Könyvtára szolgáltatta a különleges helyszínt.

Az ismeretterjesztő sorozat ötlete először 2022-ben merült fel, amikor a zeneszerző friss, Crescendo című lemezének számait elemezte. A hagyományt a 2023. március 3-án debütált, Music for 24/7 című lemezével összhangban is folytatja, mindössze a cím alakult át 24/7 Insightra. Az albumot az Oláh Krisztián Quartet a brit TRYPL Horns fúvós trióval közösen mutatta be március 3-án a Magyar Zene Házában. Az anyagot a két csapat már ezt megelőzően rögzítette a Pannónia Stúdióban, különleges stúdiókoncerttel zárva le a felvételi folyamatot.

Az Oláh Krisztián Quartettel legközelebb május 6-án találkozhat a közönség a Budapest Jazz Clubban, a Budateher Jazz Est keretében.