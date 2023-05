Geszti Péter és egy intim kapcsolat pillanatfelvétele

Geszti Péter új oldaláról mutatkozik be, színházi koncert-est sorozatot indít Váczi Eszterrel Vabadaba címmel, amely a hetvenes évek egyik világslágerét idézi, nem véletlenül. A korszak több ikonikus vintage dala is elhangzik, modern hangszerelésben, magyar szöveggel.

Felcsendül zenei átdolgozásban Döme Zsolt és Verebes István Sohase mondd! című dala – amelyet Hernádi Judit tett emlékezetessé –, valamint a Miniszter félrelép film C'est la vie slágere es az Üvegtigris Akarsz-e című betétdala is.

– mondta Geszti Péter.

Hozzátette, hogy a Vabadaba dal egy intim kapcsolat pillanatfelvétele. Két szerető vonzódásának, játékának, hazugságainak újragondolt dala. Egy bonbon azok közül, amiket felnyitnak a Vabadaba koncert-est során. Minden bonbon egy dal a szerelemről,

„Ha úgy tetszik, a szerelem 22 íze, árnyalata, ami 22 dalban szólal meg mostantól.” A címadó dal az Egy férfi és egy nő (Un homme et une femme) dal átirata, ami most új magyar szöveget és friss zenei formát kapott.

Geszti Péter elmondta azt is, hogy régóta készült egy színházi hangulatba illeszthető, kamara jellegű koncert-estre, ami a nagyobb saját koncertjei mellett más ízeket hordoz. Sok olyan kedves dal van, amelyeket nem is feltétlenül ő adott elő, de szerzőjükként tudta, hogy nagyobb pályára állhattak volna.

Most ezeket is elővették, újra hangszerelték és belecsomagolták a Vabadaba estbe.

Ez az új zenés kaland szerinte jó néhány ilyen dalt új pályára állíthat, főleg úgy, hogy legtöbbjét Váczi Eszterrel duettben adja elő. Ezzel nemcsak a zenei formájuk, de a jelentésük is megváltozik. Csak olyan dalokat válogattak ki, amelyekről azt érezték, hogy jól állhatnak nekik, amiket eleve jó zenének tartottak.

Néhány Dés Lászlóval írt szép szóló dal mellett újrahangszerelt Jazz+Az és Gringo Sztár dalok is feltűnnek a műsorban. Valamint új dalt is írtak Kálmán Tamással, kifejezetten franciás hangulatban. Ami pedig az áthangszereléseket illeti, ott Geszti Péter Gátos Ivánnal vágott bele meglepő irányokba.

– hangsúlyozta Geszti Péter, aki szerint az intim, érzelmes vagy romantikus dalok olyan partnert igényeltek előadóként, aki stílusosan és elegánsan tud létezni a színpadon.

Így szinte magától értetődő volt, hogy Váczi Eszter legyen a társa, akivel van közös előtörténetünk, akivel ismerik egymást előadóként és emberként is. A korábban említett zenésztársak mellett a Jazz+Az óta Geszti Péterrel dolgozó Studniczky László és Gyenge Lajos erősíti a bandát, akik csodás muzsikusokként a Geszti nagykoncertek elmaradhatatlan részesei is.

Váczi Eszter elmondta, hogy amikor megszületett ennek az estnek az ötlete, azonnal úgy érezte, hogy egy olyan műsort visznek színpadra, amivel tökéletesen tud azonosulni.

Mindig is közelebb állt hozzám a lírai megszólalás és ezek a dalok sodornak magukkal. Az a néhány szám, amelyet átdolgoztunk, eleve szívügyem volt. A francia sanzon világa a saját zenei világomban is központi szerepet kap. Ráadásul Péter szenzációsan írta meg az ezekre született magyar szövegeket. A Paolo Conte: Via Con Me átdolgozás, amit Péter szólóban énekel az esten, különösen sokat jelent, mert Conte talán az egyetlen élő példaképem