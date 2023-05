Szenved a neves magyar múzeum, nehezen tudja megtartani munkatársait

Fabényi Julia az Indexnek elmondta, Nagy örömmel érintette a hír, miszerint továbbra is ő vezeti a Ludwig Múzeumot. Mint azt megírtuk, Csák János kulturális és innovációs miniszter a Facebookon tette közzé a bejelentést. „Fabényi Julia 2013 óta áll a kortárs művészet legjelentősebb hazai intézményének élén, amely az elmúlt években sorra nyerte a rangos hazai és nemzetközi szakmai elismeréseket. Hasonló sikereket és jó egészséget kívánok Igazgató Asszonynak a jövőben is!” − írta közösségi oldalán a miniszter.

Fabényi Julia szerint digitálisan és reálisan is párhuzamos együttműködésekre van szükség. Egyebek mellett jelenleg tartalomfejlesztés zajlik, amely által új szakmai feladatok kelnek életre.

Más múzeumokkal való együttműködés is előtérbe kerül, hogy erőteljesebb szakmai integráció jöhessen létre. Olyan dolgokat találunk ki, amelyekben egymás gyűjteményeit tárgytörténeti és tárgyelemző szempontból használjuk. A jövőben az Iparművészeti Múzeummal és a Néprajzi Múzeummal is tervezünk együttműködni, ahogy a Természettudományi Múzeummal is, amely a szakmai segítségét is felajánlotta