Donna Sheridan lányát keresik, még nem találták meg

A Deadline híre szerint a brit ITV kereskedelmi csatornával együttműködésben, Judy Craymer producer vezetésével – akinek a fejéből egykor kipattant a Mamma Mia! ötlete – ősszel indul I Have A Dream címmel az a nyolcrészes tévés tehetségkutató valóságshow, amelyben a fiatal szerelmesek, Sophie és Sky szerepére keresnek színészeket. A nyertesek a 2024. április 6-i, a bemutató negyedszázados jubileumát ünneplő előadáson debütálhatnak a Novello Színházban mintegy ezeregyszáz néző előtt – szúrta ki a kultura.hu.

Az ötlet nem új Nagy-Britanniában. 2006-ban a BBC-n A muzsika hangja Mariáját keresték egy hasonló műsorban, amelynek kanadai és belga verziója is elkészült. Ezt követte több együttműködés Andrew Lloyd Webberrel. A József és a színes, szélesvásznú álomkabát, az Oliver!, illetve az Óz, a csodák csodája közreműködőit is keresték a brit közszolgálati média többrészes műsorfolyamaiban. Nem csupán ember főszereplőkre folyt a tévés casting: az Óz... esetében Totó kutyát is így választották ki a színpadi produkcióhoz.

Posztmodern esztétika időszaka

Magyarországon 2007–2008-ban folyt nagyszabású válogatás színházi előadásra: az István, a király bemutatójának 25. évfordulójára készített produkcióhoz a rockopera jogtulajdonosa, a Zikkurat Produkció a Magyar Televízióban szervezett a BBC-éhez hasonló, a Megasztár elemeivel vegyített szereplőválogatást A Társulat címmel.

Újabb televíziós válogatást rendező hazai színházi produkcióról egyelőre nincs hír, a Madách Színház egyik őszi bemutatója azonban különleges szereposztással hívja fel a figyelmet.

Az Erzsébet körúti teátrum musical-előadásaiban időről időre feltűnnek olyan előadók, akiket nem elsősorban színészként ismer a közönség. Így lesz ez a történelmi ihletésű Six esetében is, amely VIII. Henrik angol király hat feleségének sorsát mutatja be. A királynék mindezt egy popkoncert keretében mesélik el: a kerettörténet szerint az kapja meg a legkirályabb királyné címet, azaz a frontemberi szerepet az együttesben, akinek a legsanyarúbb sors jutott.

A posztmodern esztétika időszakát éljük, ami azt jelenti, mindent keverhetünk mindennel, csak igaz legyen

– indokolta Szirtes Tamás, miért tartotta tartalomhoz illőnek a különleges formát.

A karakterekben felismerhetők korunk popdívái

Beyoncétől Jennifer Lopezen át Britney Spearsig, Adele-től Rihannán át Miley Cyrusig.

A dalok előadásához egyértelműen pophangok kellenek, ezért van két szereposztás Baranyai Annamária, Zsitva Réka, Peller Anna, Kardffy Aisha, Gadó Anita és Gallusz Nikolett, illetve Horányi Juli, Muri Enikő, Singh Viki, Herceg Erika, Hien és Veres Mónika Nika közreműködésével. Stílszerűen „egy színésznősor és egy popénekesnősor”, fogalmazott a döntésről a rendező, aki a Madách Színházban 2014-ben bemutatott, azóta is műsoron levő Mamma Miá!-t is jegyzi.