Ma már a pénz és a politika irányít, nem az, ami régen

Mindig üdítő látni, amikor egy Facebook-posztnak értelme van, fontos kérdéseket feszeget, és a kommentszekciót nem trollok lepik el, hanem diskurzus indul, hovatovább: vita, érvekkel. Nemrégiben ez utóbbinak adott teret Garaczi László író, aki Facebook-oldalán megosztotta Mircea Cartarescu román író egyik interjújában olvasható gondolatmenetét, amelyben arra a kérdésre válaszolt, hogy láthatóak-e tendenciák az irodalomban, amelyek kirajzolják a kétezres évek szellemi átalakulásainak jellegzetességeit.



Garaczi saját Facebook-oldalán kommentár nélkül osztotta meg az interjúrészletet, de az egyik hozzászólásra azt reagálta, szerinte a román író azon szomorog, hogy a populáris bulvár immár „kitakarja” a minőséget, vagyis a kultúra rendszere, struktúrája átalakulóban, szétesőben van. De fogalma sincs, hogy igaza van-e, vagy hogy kell-e ezen egyáltalán bánkódni.

Társadalmi szereplőként a mainstream író elvesztette régi ragyogását, már nem sztárja a kulturális életnek, és nem is véleményformáló. Ebből ered zavara és depressziója. Annak a ténynek a tudomásulvétele, hogy ha ma az Isteni színjátékhoz, a Háború és békéhez vagy a Finnegans Wake-hez hasonló művet publikálna is, csak néhány recenzió jelenne meg róla (a hátsó borítón lévő szöveget felhasználva), és nem találkozna a könyvével egyetlen központi könyvesboltban sem, arra készteti az írót, hogy feladja és elnémuljon. Egyébként J. F. Lyotard már 1979-ben megírta, hogy néhány évtized múlva az író számára nem marad más téma, csak a semmi, az utópia és a hallgatás.

A bejegyzéshez több magyar író is hozzászólt, mások mellett Fábri Péter, Poós Zoltán és Berta Ádám. Fábri Péter szerint „a kultúra rendszerei mindig változtak. A római kultúrában, amikor egy birodalom volt fél Európa, nyilván másképp terjedtek a művek, mint a klasszikus görögben, ahol néhány város volt az egész kultúrkör. A kora középkori Európa egy szétesett, dezintegrálódott világ volt, de aztán jött a virágzó középkor, az internacionális gótika és az egész csoda, ami felépült itt a XII–XV. században. A könyvnyomtatás mindent megváltoztatott, de háromszázötven évet kellett várni, hogy Goethe világirodalomról beszéljen Eckermannak – és miféle világirodalom volt az?”

Kinyílt a világ, sokkal több kulturális termék (híre) jut el hozzánk, mint valaha, de a saját, egyedi befogadóképességünk korlátos” – írta Fábri Péter. Úgy látja, hogy amit Goethe világirodalomnak nevezett, az egy nagyjából talán 200-300 éves időszakra érvényes fogalom volt, és valóban, ma, az internet korában a kultúra teljesen átstrukturálódik.

– utalt az ötvenes-hatvanas évekre. Ezt az interjút ő olyan kultúrkritikai szomorkodásnak tartja, mint amilyet száz évvel ezelőtt a fiatal Lukács, Fülep vagy Hauser Arnold folytatott, sok száz, sok ezer oldalon.

– zárta gondolatát Fábri Péter.

Poós Zoltán költő is hozzászólt a bejegyzéshez, szerinte sok író, amikor megvan az, amit nagyon meg akart írni, elengedi az egészet. Ez persze akár jót is tesz az irodalomnak, de valójában arról van szó, hogy az irodalom, az írás már nem perspektíva. Szerinte mindig voltak pályaelhagyók, általában az első vagy a második könyv után, de egyre nagyobb az „öregek” esetében a két könyv között eltelt idő.

Rengeteg kibeszéletlen dolog veszi el sokak kedvét, pedig az íráshoz lelkesedés kell, az, hogy fenn maradj hajnal négyig. Persze, mondom, ez jó is lehet, mert legalább nem születnek alibiből könyvek. És igen, »írj, ne kényeskedj«, de valami nagyon megváltozott. A klímája ennek az egésznek. Persze, lehetett fűtetlen faházban is írni, egzisztenciális bizonytalanságban, akár évekig is, de most inkább azzal lehet a baj, hogy elveszett a varázsa a nagy egésznek.