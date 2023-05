Baán László: Két éven belül megindulhat az Új Nemzeti Galéria megépítése

A Velencei Biennálé magyar kiállításán a Néprajzi Múzeum mellett a látogatók megismerkedhetnek az idén 10 éves Liget Budapest Projekt eddigi eredményeivel, de ízelítőt kaphatnak a nagyszabású városfejlesztési program közeljövőben megvalósuló elemeiről is. A megnyitón részt vevő, a világ minden tájáról érkezett szakemberek szerint kiemelt nemzetközi figyelemre méltó az idén tízéves, nagyszabású kulturális városfejlesztési program, melynek első új múzeumi épülete, a Néprajzi Múzeum áll a 18. Velencei Biennálé Magyar Pavilonjának fókuszában.

A Magyar Pavilon látogatói a kiállított mértékarányos Városliget-makett, továbbá fotók, videók és digitális információk segítségével képet kaphatnak a Liget Projekt további fejlesztéseiről is, így az Új Nemzeti Galéria tervezett épületét is megismerhetik – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

A Liget Budapest Projekt koncepciója és eddig megvalósult világszínvonalú új épületei, a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza teljes mértékben egybecsengenek a 2023. évi Velencei Biennálé fő témájával, mely az építészetre mint a jövő laboratóriumára tekint. A Liget Projekt kulturális örökségünk élő megőrzésének és a 21. század nyelvén való sokrétű bemutatásának nemzetközileg is kiemelkedő példája.

A Városliget megújítása Európa jelenlegi legnagyobb kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amelynek köszönhetően a millennium óta nem látott léptékű kulturális beruházásokkal gazdagodott az ország – folytatta Baán. Hozzátette: a projekt már most jelentős eredményekkel bír, de még nem ért a végére: a legnagyobb és legfontosabb fejlesztése, a Priztker-díjas japán SANAA építésziroda által tervezett Új Nemzeti Galéria felépítése még hátravan.





A Liget Projekt miniszteri biztosa rámutatott, hogy ez az új múzeum nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megújult Városliget az egész világ számára látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére, ami egy kiemelkedő kortárs építészeti minőséget képviselő művészeti múzeum nélkül nem lehetséges.

Csak akkor lesz nemzetközi hírű és rangú bármely újonnan tervezett kulturális negyed, ha van benne legalább egy kortárs építésű, kiváló kvalitású művészeti múzeum – enélkül bármely tervezett kulturális negyed a nemzetközi láthatóság alatt marad. A Liget Projekt esetében ez a művészeti múzeum az Új Nemzeti Galéria épülete, amely az építészeti Nobel-díjat jelentő Pritzker-díjas japán SAANA építésziroda világszínvonalú tervei alapján valósul majd meg: új, kiemelt vonzerőt jelentve Budapestnek és az országnak a nemzetközi turizmus terén, s természetesen egy nagyszerű új intézményt minden művészetszerető magyar ember számára. Úgy a jelen, mint a jövő generációival szemben is bűn volna elszalasztani ezt a lehetőséget, mikor a sikerhez vezető út hosszabb és rögösebb részén már túl vagyunk

– emelte ki Baán László, majd hozzátette: „A jelenlegi háborús helyzetből fakadó gazdasági nehézségek miatt sok egyéb állami beruházás mellett át kellett ütemezni az Új Nemzeti Galéria megépítését is, ám ha a nemzetközi gazdasági feltételrendszer normalizálódik, akkor 2024–25-ben megindulhat a fejlesztés megvalósítása.”





Sokrétű magyar innováció

Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója szerint az a tény, hogy a világ tervezőirodáinak rendkívül erős, elit mezőnyében egy magyar terv bizonyult a legjobbnak, a kortárs hazai építészet egyik legnagyobb, világraszóló sikere.

Az elkészült Néprajzi Múzeum ma Európa egyik legmodernebb múzeumi épülete, kiállító- és közönségforgalmi terei, fokozatosan megnyíló kiállításai és különleges műszaki megoldásai világszínvonalúak. A sokrétű magyar innováció egyik legfontosabb eredménye, amelyet most büszkén mutathatunk be az építésztársadalom egyik legfontosabb nemzetközi találkozóhelyén, a Velencei Biennálén.

A Néprajzi Múzeum a nemzetközi építész- és ingatlanszakma figyelmét már az eredményhirdetést követően magára irányította, s a szaksajtó a kontinens egyik legizgalmasabb új kortárs múzeumépületeként követte megvalósulását.

A múzeum olyan rangos nemzetközi elismeréseket tudhat magáénak, mint a londoni International Property Awards, melyen már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották, s egyben a Best Architecture fődíjjal is kitüntették.



(Borítókép: Baán L ászló. Fotó: Mohai Balázs / Liget Budapest)