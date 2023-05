Csak a VeszprémFestnek sikerült Magyarországra csalni a szupersztárt

Mészáros Zoltán egykori pedagógus az elmúlt évtizedekben alapított többek között regionális rádiót, zenei tehetségközpontot Snétberger Ferenc oldalán, éttermet, szállodát, rizlingünnepet és nemzetközi nyári fesztivált is. Utóbbit 2004-óta VeszprémFestnek hívják. Ennek köszönhetik a dunántúli megyeszékhely lakói és vendégei, hogy 2004-óta minden nyáron a világ legjobb művészeit láthatják és hallhatják a városban.

Világzene muzikális miniszterekkel

A fesztiválalapító, akinek zenei ízlése ma is meghatározza a VeszprémFest programszerkezetét, elég sok fiatalkori álmát valósíthatta meg 2004-óta. Egyik kamaszkori bálványa, a legendás gitáros, Paco De Lucia például kétszer is játszott a VeszprémFesten. Ráadásul össze is barátkoztak.

„Utoljára 2013-ban volt nálunk, a következő év februárjában sajnos meghalt. Több koncertet is szerveztem neki Magyarországon, én vittem mindenhová a kocsival. Láncdohányos volt, félóránként meg kellett állnom egy cigire – emlékezik vissza a világ egyik legnagyobb gitárosával töltött időkre, majd bevillan egy közös gasztrokalandjuk is. – Debrecenben egy ötcsillagos hotelben szállt meg, ami nem volt rossz, de amikor elmeséltem, hogy van a közelben egy csárda kockás abrosszal, magyar kajával, azonnal meg akarta nézni. Odamentünk, és arra a három estére, amíg Debrecenben voltunk, kibérelte a helyet.

Paco imádta a körömpörköltet, káposztát, gulyást, cupákos dolgokat, és az egész csapat ott evett-ivott.

Visszatérve a jelenbe Mészáros Zoltán elmondta, hogy idén is „A” kategóriás világsztárokat sikerült meggyőzniük arról, hogy ne hagyják ki a veszprémi közönséget. Ilyen a portugál fado-sztár, Mariza is. A különleges portugál népzenei világot képviselő fado muzsika élvonalából tavaly Ana Moura, a műfaj másik állócsillaga lépett fel Veszprémben. Róla többek között azt is érdemes tudni, hogy amikor 2011-ben Prince is fellépett a Szigeten, nem utazott tovább a koncert után, hanem másnap is feltűnt a fesztiválon, hogy egyszerű rajongóként hallgassa meg Moura produkcióját.

„A fesztivál eredeti koncepciójának fontos része a világzene” – szögezi le az alapító, majd sorolni kezdi: „Itt volt az arab Cheb Khaled, akiről azt szokták mondani, hogy a saját műfajában az arab világban nagyobb sztárnak számít akár Stingnél is. Eljött Brazíliából Gilberto Gil, aki másodállásban egy időre elvállalta a brazil kulturális minszteri posztot is. Zenélt Veszprémben a szenegáli Youssou N’Dour is, aki szintén volt miniszter, de miniszterelnöknek már nem választották meg.”

Autentikus európai világzenészek közül viszont Ana Moura volt az első, és 2023-ban Mariza a második világsztárjuk, aki nem véletlenül játszott olyan zenészekkel, mint Sting vagy Lenny Kravitz.

Világzene roma világsztárral

A fado ikonról érdemes még elmondani, hogy Womex-életműdíjas – ez a világzene műfaj talán legfontosabb támogatószervezete –, és Lakatos Mónikáék játszanak a koncertje előzenekarként: a magyar roma énekesnő szintén megkapta a Womex életműdíját.

Szintén tudatos eleme a fesztiválnak, hogy a világsztár fellépők előzenekarként kiváló magyar művészek is megmutathatják, mire képesek. Ennek köszönhető például, hogy a veszprémi Bluesberry Band, amely az Earth Wind and Fire Experience előtt játszott, feltűnt egy német promoternek, aki meg is hívta a bandát a patinás gronaui jazzfesztiválra.

A program lazább kínálatát képviseli idén Alvaro Soler, aki a latin zene világában tör egyre feljebb. Azt a vonalat erősíti, amit korábban James Blunt, Tom Jones vagy a Gipsy Kings hozott el Veszprémbe. A fiatal latin popsztár fellépése is teltházas koncertnek ígérkezik az igazgató szerint.

Az idei program egyetlen visszatérő fellépője, Joss Stone öt évvel ezelőtt, 2018-ban járt először Veszprémben. Mészáros Zoltán őrült jó koncertre emlékszik vissza, és idén is erre számít:

„Vele kapcsolatban azt lenne könnyebb felsorolni, akikkel még nem lépett fel. Meghívta közös koncertre James Brown, Rod Stewart, Jeff Beck és Robbie Williams is. Nagyon otthon van a soulban, őrületes hang, kiemelkedő zenészekkel játszik, ebben a koncertben az sem fog csalódni, aki esetleg nem ismerte korábban.”

Politika és opera

Klasszikus vonalon is világszínvonalat ígér az idei fesztivál. Mészáros Zoltán bevallja, hogy ő nem született operarajongó, annak idején Jose Cura győzte meg arról, hogy ez ma is aktuális, és bárki számára élvezhető műfaj

2004-ben szerveztük meg az első operakoncertünket a várban, ahol Kocsis Zoltán vezényelte a Nemzeti Filharmonikusokat. Máig emlékezetes élményem, amikor megjelent a színpadon Jose Cura, és elkezdte énekelni a Puccini-áriákat. Tomboló tapsvihar és óriási csöndek következtek. Több ismerősöm is odajött a koncert után azzal, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy az opera ilyen baromi jó

– emlékezik a fesztiválszervező, majd rátér az idei világsztárra.

Ahhoz nem kell az opera elkötelezett rajongójának lenni, hogy tudjuk: az orosz Anna Netrebko napjaink egyik kimagasló művésze. Abban viszont egy kicsit bizonytalanok voltak a szervezők, hogy az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetben milyen hullámokat verhet az ő fellépése a fesztiválon. Ugyan már évekkel ezelőtt szerették volna meghívni a világsztárt, de a Covid miatt az sem jött össze. Aztán kitört a háború, és

az első időszakban rengeteg koncerthelyszínen törölték Netrebko fellépéseit, mivel nem határolta el magát azonnal az orosz agressziótól.

Amikor erre végre sort kerített, tisztázódott a helyzete, és tavaly nyár óta ismét a világ legnevesebb előadóhelyeinek plakátjain olvasható a neve.

„Azóta énekelt már nagy operaházakban és a Covent Gardenben is. A veronai fesztiválon is ő volt a legnagyobb sztár, ahol hatalmas ukrán zászló előtt állt a színpadon. Ez már elég egyértelmű állásfoglalás – szögezi le az ügyvezető. – Netrebko amúgy Bécsben él, és a háború kitörése óta nem tette be a lábát Oroszországba. Az is kétségtelen, hogy az ötvenéves születésnapját még a Kremlben ünnepelte, hiszen ő az oroszok egyik nemzeti kincse, büszkesége, de Putyin nem vett részt az eseményen.

A fesztiválszervező úgy gondolja, hogy a művészet elválasztható a politikától:

Pusztán azért, mert orosz, nem kéne senkit sem kiseprűzni a művészeti életből, ha nem foglal nyilvánosan állást szülőhazája vezetésének hivatalos politikája mellett.

Az biztos, hogy a koncert tematikája nem politizál, hiszen Verdi legjelentősebb és legnépszerűbb áriáiból állították össze a műsort. Anna Netrebko mellett énekel férje, az azeri tenor, Yusif Eyvazov is, és fellép a műsorban egy bariton énekes is.

Húsz évbe telt

A könnyűzenei kínálat idei szupersztárja Norah Jones, akinek veszprémi fellépését húsz év várakozás és szakadatlan szervezőmunka előzte meg. Mészáros Zoltán erről büszkén mesél:

2002-ben jött ki a Come Away with Me című első albumával, ami egycsapásra elsőkategóriás sztárrá tette. Azóta nemcsak mi, de az összes magyar fesztivál és a Müpa is bombázta folyamatosan, de sose jött el Magyarországra. Amikor végre konfirmálták a felkérésünket, a járvány az ő turnéját is elsodorta. Nem adtuk fel, próbálkoztunk tovább, és végül idén összejött.

Norah Jones egy kvartettel érkezik Veszprémbe. A sztár bőgőn, zongorán, gitáron és dobon kísért jellegzetes énekhangja nagyon mély, nagyon intim koncertélményt ígér azon szerencséseknek, akik jegyhez jutottak.

„Próbáltunk duplázni, de nem volt rá lehetőség, és ahhoz is ragaszkodott, hogy ne az Arénában, hanem szabadtéren játsszon, ami sokkal bensőségesebb helyszín” – mondja a szerencsés veszprémi, Mészáros Zoltán, akinek már most tele van a telefonkönyve a jövő évre becserkészendő világsztárok neveivel.

(Borítókép: Mészáros Zoltán. Fotó: Zöld Fanni / Index)