Június 2-án újra megnyitja kapuit az ország „legfinomabb” eseménye, az MBH Bank Gourmet Fesztivál. A rendezvény, amely „országkóstolóként” is felfogható, három napon át, egy millenárisnyi területen mutatja be a legjobb hazai éttermeket és cukrászdákat.

A vasárnap estig tartó Gourmet-ról persze nem hiányozhatnak a legjobb pezsgők, borok, sörök és röviditalok sem – olvasható a szervezők közleményében.

A gasztrofesztiválon kóstolhatunk nápolyi pizzát a Digótól vagy Szabi, a Péktől, és az olasz gasztronómiánál maradva, a Pomo D'Oro megmutatja, mi a pizzasushi, és milyen a makaróni, ha házi és füstös.

Lesz BBQ, méghozzá marhaszegy, de cserépedényben készült vegán töltött káposzta is Stoller Marcinál (+52 Etyek), és grill: rablóhús a füredi Vasüzlettől, libanoni nyársak a Baalbeknél vagy a Byblosnál, és steak a Hússzabóságnál.



A szervezők szerint Ázsia a Gourmet-n is népszerű, a 101 Bistro baokkal készül, a Zhu&Co gőzbatyukkal, az Enso – a pacal mellett – tücsköt is kínál, Bíró Lajos tonkatsu rament ad, a Costes Izakayánál pedig ceviche, thaiföldi stílusban, Huszár Krisztián (SHO) teriyaki bárányt és céklát készít, a Yamánál forró tom yum levest szürcsölhetünk, a Hibiscusnál lesz a kimchimennyország, és persze jön Wang Mester is, mindenféle jóval.

Sztárséfek a fedélzeten

A csillagos éttermek és a sztárséfek is kitesznek magukért. Az esztergomi 42 Restaurant füstön sült salátával készül,

SÁRKÖZI ÁKOS (BORKONYHA) MANGALICÁT ÉS PISZTRÁNGOT IS KÉSZÍT, RÁCZ JENŐNÉL KACSAMELL LESZ BBQ-ZELLER DASHI EMULZIÓBAN, A COSTES TEJESBÁRÁNYT KÍNÁL, MIZSEI JÁNOS (MÁK) PEDIG IDÉN SEM HAGYJA KI A LÁNGOST.

A Gourmet-n idén sok új vidéki étterem is bemutatkozik. A régi és új kiállítóknál a hagyománytisztelők és klasszikusabb ízekre vágyók is megtalálhatják számításaikat: hideg kovászos tökfőzelék (Sparhelt), lecsó és mátrai borzaska (Bori Mami), paradicsomos káposzta (Góré), haltepertő (Horgonyzó), zöldborsófőzelék mangalicás gőzbatyuval (Kistücsök), , de még medverillette is lesz medvegombával és medvehagymapesztóval a székelyudvarhelyi Páva Étterem jóvoltából.

Soha ennyi cukrászat nem volt még a Gourmet-n. A kínálatban flódni, ekler, pavlova, makaron és csokoládéhegyek, mignonok, gerbeaud is megtalálható a Mon Petit-től és a Nour-tól.

Gourmet tehát ebben az évben először és utoljára, június 2–4. között a Millenárison, jegyek elővételben május 31. éjfélig még kedvezményes áron a gourmetfesztival.hu oldalon és természetesen a helyszínen is kaphatók. A teljes menü itt böngészhető és le is tölthető.