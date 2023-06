Debrecenben ismét az ínyenc fogásoké a főszerep

A fesztivál a nívós vidéki gasztronómiát hivatott bemutatni, ahol az éttermek és bisztrók mellett cukrászatokat, kisüzemi sörfőzdéket, kávépörkölőket és pékséget is találni. Ezen a hétvégén Soprontól Karcagon át Budapesten és Encsen keresztül egészen Debrecenig kalandozhat a látogató a gasztrotérképén. Idén a „Nyári emlékeink” ihlette menük nyűgözhetik le a közönséget, a fogások nosztalgikus érzéseket idéznek majd fel, miközben új gasztroemlékeket alkotnak az éttermek újragondolt nyári receptjeinek köszönhetően.

A fesztivál szakmai iránymutatásáért idén is Thür Ádám, a MICHELIN Guide-ba bekerült debreceni IKON Étterem séfje felel, aki mellett Jókuti „Világevő” András gasztroblogger kalauzolja a közönséget a pazar étel- és italkínálatok, színpadi show-k között egész hétvégén.

Nyári emlékeket megidéző menüivel érkeznek a gasztropalettára A Leves + Borsod Burger (Miskolc), az Anyukám Mondta (Encs), a Babka (Budapest), a Sajt és Kence, a Grillakadémia, a Horgonyzó Kisvendéglő (Tiszalök), az IKON Étterem, a Jardin Cukrászda, a Kiss-Virág Cukrászda (Vámospércs), a Ladányi Cukrászda, a Macaron Bites, a Malom Udvar (Bér), a Mirage (Hajdúszoboszló), a Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem (Karcag), a Next Bistro, a NPK BEEF (Pécsvárad), a Panificio Il Basilico, a Rednekk BBQ, a RUTIN Gasztrolubickoló (Budaörs), a Sárréti Chilifarm (Tetétlen), a Szomszéd Bisztro, a Wellington Coffee and Pie és a Wok to Box.

Italkülönlegességek széles választéka

Italkínálatban prémium-alapanyagokkal működnek a kioszkok, a legjobb minőségű borok, gin különlegességek és pálinkák szortimentjéből választhat a látogató. Egészen extrém, mégis elegáns és könnyed koktélokat készít a steam punk külsővel rendelkező Koktél Színház. A Buborék Pontban a legélénkebb pezsgők is előtérbe kerülnek. A fesztivál vendége többek között a Bestillo (Boldogkőváralja), a Bortársaság, a Boutiq’ Bar, a Divino Debrecen és a Hübris Sörfőzde (Székesfehérvár), a Nagyerdei Pálinkaműhely, továbbá a VisitDebrecen elhozza a „Debrecen város bora” címet szerzett válogatását. A speciality kávézás hazai úttörője, a One Eleven Sopronból hozza a koffein boostot, melyet az AVE Ásványvíz hűsítő tisztasága kísér.

A programkínálat egyik legizgalmasabb dobása idén a szabadtéri báránysütés. Az erdélyi, Madarasi Hargita hegység lábánál található vidéki legelőről származó két berke bárány lassú tűzön, assado kereszten készül, amit a közönség meg is kóstolhat a sütés végén. A „Kapjuk szét a marhát” nevet viselő programhoz az NPK Beef pécsváradi farmjáról Charolais marhagerinc érkezik a színpadra, melyet Kövesdi Frigyes séf részeire bont, és később ezek a részek a közönség konyháiba kerülhetnek.

A Miele látványkonyhájában a legmodernebb és legokosabb technológiáival főznek olyan hazai, legendás séfek, mint Bíró Lajos, Kiss Sándor, Nemesvölgyi Attila, Pataky Péter, Thür Ádám, a fesztivál szakmai támogatója vagy Molnár Attila kávéguru, akik élő műsorokban, beszélgetésekben mutatkoznak be. Idén sem maradhat ki a programkínálatból a gasztroirodalom: Mautner Zsófi, a CHILI & VANILIA blog szerzője elhozza szerelemprojektjét, felújítva Kövi Pál Erdélyi lakoma című kultikus, gasztro-kultúrtörténeti jelentőségű kötetének 150 receptjét, melyből egyet el is készít a színpadon.

A budapesti Babka Étterem közel-keleti fogással jelentkezik a porondon, majd a grillmesterek kerekasztal-beszélgetésen osztják meg a grillezésekhez, kerti sütögetésekhez hasznos tanácsaikat. A standok mellett a street food kiállítók látványsütésekkel bolondítják meg az erdőt, így mozdony smokerekben készülő grillételek fenséges füstje és fűszereinek illata lengi körbe a Békás-tó partját. A szabadtéri kóstolót idén gasztroshow-k, közönségkedvenc előadások és zenei produkciók színesítik.

Pénteken indul

Pénteken már teljes kínálattal nyit a fesztivál, ahol a Nagyerdő természetközeli nyugodt, laza, függőágyakkal és babzsákkal kiegészített piknikes hangulata mellett igazi fesztiválélménnyel várják a látogatókat. Ezen a délutánon előbb gasztro stand up szórakoztatja a közönséget, majd az Orpheum Madams: Swing and Love nyári dallamokkal, emlékekkel érkezik a színpadra, akikhez korhű kosztümökben csatlakoznak a LESZ DANCE táncosai. Szombaton a Konyha zenekar lép színpadra, akik a szív kamráiból hozzák fel a bort, és biztos kézzel válogatják a legkülönbözőbb alapanyagokat változatos, modern popzenéjükhöz: rockos zúzást, táncos funkot vagy lélekmelengető folkot. A közönségkedvenc Blahaluisiana vasárnap 18 órakor lép színpadra fergeteges fesztiválhangulattal zárni a 7. Debrecziner Gourmet programjait.

A záró napon nyereményjáték-sorsolásra kerül sor, melyen értékes ajándékok találnak gazdára a vendégek között: borválogatással, ajándékutalvánnyal és Miele háztartási eszközökkel térhetnek haza a szerencsés vendégek. A játékban történő részvétel feltétele az, hogy szavazzanak arra, ki vigye haza az év kiállítójának járó bronz szobrocskát, a „Debrecziner Vándordíjat”.

Idén teljesen készpénzmentessé válik a fesztivál, így a standoknál elhelyezett, érintésmentes kártyás fizetésre alkalmas terminálokon keresztül lehet majd vásárolni. Ha valaki fesztiválkártyát vált, feltöltőpontok állnak majd rendelkezésére.

A Debrecziner Gourmet Fesztivál híreiről és jegyinformációról weboldalán és Facebook-eseményéből értesülhetnek az érdeklődők.