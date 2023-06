Döbbenetes látnivaló az idei Múzeumok Éjszakáján

A hagyományokhoz hűen minden évben a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, azaz idén június 24-én rendezik meg az ország legnagyobb kulturális rendezvényét, a Múzeumok Éjszakáját. Több száz helyszínen, több ezer programmal készülnek a múzeumok és kiállítóterek: koncertek, tárlatvezetések, interaktív események, családi programok is szerepelnek a felhozatalban.

A Múzeumok Éjszakája kiemelt helyszíne 2023-ban Veszprém, Európa Kulturális Fővárosa, ahol szintén megannyi program várja az érdeklődőket. A Királynék városában a tárlatvezetések mellett digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint hagyományőrző programok is látogathatók.

A Múzeumok Éjszakája idei tematikája a TRendben vagyunk lesz.

A kulturális eseménysorozat nem titkolt szándéka, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A tárlatokon és a kapcsolódó programokon bemutatják, hogyan váltakoznak a trendek, miként követik újabb és újabb hullámok egymást, miközben van, ami örök. Az eseménysorozat idén már több mint 20 éves, az évek alatt egyre több fiatal vesz részt a programokon, ami egyre „trendibbé” teszi a múzeumba járást.

Híres maradványok

A programsorozat egyik legérdekesebb helyszíne a Magyar Képzőművészeti Egyetem lesz. A látogatók a képzőművészet kulisszái mögé is bepillanthatnak: megcsodálhatják a patinás Andrássy úti palota káprázatos műemléki tereit a felújított Lotz-freskókkal, elborzadhatnak az Anatómia Tanszék csont- és preparátumritkaságain, a varázslatos Epreskertben felidézhetik a dicsőséges múltat, a Best of Diploma kiállításon pedig szemügyre vehetik a legkiválóbb végzősök műveit.

A Művészeti Anatómia Tanszék az MKE egyik legizgalmasabb kuriózuma. Idén Kőnig Frigyes professzor emeritus mesél az érdeklődőknek a tanszék munkájáról és az oktatáshoz használt izgalmas tárgyakról, amelyek között olyan ritkaságok is megtalálhatóak, mint a nagyszerű festő,

Székely Bertalan lovának csontváza.

Az esemény hivatalos oldala – a www.muzej.hu – a részletes programkínálattal június elején indul. Itt helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetők lesznek majd az események. A Muzéj Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő egy hónapban kedvcsináló kisfilmekkel, érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek.