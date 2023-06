Ádáz küzdelmet folytat a Transformers és az új Pókember-film

Alig egy hete debütált a Spider-Man: Across the Spider-Verse (Pókember: A pókverzumon át) című animációs akciófilm, ami egész jó számokkal indított. Igen ám, csakhogy időközben kijött a Transformers: Rise of the Beasts (Transformers: A fenevadak kora) című kétórás mozi, a Transformers-sorozat hetedik része is, ami veszélyezteti a Pókember kiemelt helyét a toplistán – írja a Variety.

A Transformers folytatása a nyitónapon 25 millió dollárral startolt, ami a csütörtöki előzetesekből származó 8,8 millió dollárt is magában foglalja. A film a jóslatok szerint nagyjából 60 millió dolláros bevételt érhet el három nap alatt: ez a hétvégére becsült összeg felső határát jelentené.

Új stratégia

A Rise of the Beasts a Paramount kísérlete arra, hogy a Transformers franchise-t a további sikeres működés érdekében átalakítsa. A Michael Bay által rendezett első három élőszereplős film mindegyike átlépte a 300 millió dolláros bevételt Észak-Amerikában, míg a Dark of the Moon és a sorozatban következő Age of Extinction egyaránt meghaladta az egymilliárd dollárt világszerte.

De Bay utolsó produkciója, a 2017-es Transformers: The Last Knight (Az utolsó lovag) című filmje gyengébben teljesített, 130 millió dolláros állami, valamint 605 millió dolláros világpiaci bevétellel, ami majdnem a fele az Age of Extinction 1,1 milliárd dolláros jegybevételének.

A Paramount 2018-ban adta ki a Bumblebee (ŰrDongó) című spin-offot, amely viszonylag kisebb költségvetésből készült, és 467 millió dollárt produkált.

A filmnek jól kell teljesítenie, hogy „behozza az árát”, a körülbelül 200 millió dolláros gyártási költségvetést.

A Paramount nagy reményt fűz a tengerentúli eladásokhoz, hiszen a franchise utolsó három részének – bevételének – több mint 70 százaléka a tengerentúli jegyeladásokból származott. Az új rész eddig hatvannyolc nemzetközi piacon 43,3 millió dollárt keresett.

A Rise of the Beasts főszereplői Anthony Ramos és Dominique Fishback, a szinkronokat pedig Pete Davidson, Ron Perlman, Michelle Yeoh, Liza Koshy, Peter Dinklage és Peter Cullen kölcsönzi.

Túlteljesítő Pókember

Bár a Rise of the Beasts egyelőre előnyben van az előrejelzések szerint, még túl korai kijelenteni, hogy képes átvenni a vezetést az amerikai listákon az Across the Spider-Verse című filmtől. A Columbia Pictures és a Sony Pictures Animation animációs kalandfilmje ettől a héttől 55,8 millió dolláros bevételt vár, ami nagyjából 53 százalékos csökkenést jelent a múlt hétvégi 120,5 milliós nyitáshoz képest.

A pókember folytatása már most kasszasiker, hiszen az év legnagyobb hazai nyitónapját (51,7 millió dollár) produkálta, jobban teljesített a remélteknél.

Az Across the Spider-Verse egyébként alig nyolc nap alatt túlszárnyalta a 2018-as elődje, az Into the Spider-Verse által elért 190 millió dolláros végső hazai bevételt, és nem úgy tűnik, mintha lassulna a tempó...