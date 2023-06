Reviczky Gábor: Nem veszek tudomást a betegségemről, mert különben nem tudom legyőzni

A Magyar Mozgókép Fesztiválon életműdíjat kapott Reviczky Gábor színművész, aki, mint mondta, soha nem a díjakért dolgozik, hanem a közönségért. Arról is beszélt, nem vesz tudomást a betegségéről, mert különben nem tudja legyőzni. A színművész márciusban jelentette be, hogy prosztatarákkal küzd.

Márciusban látott napvilágot a hír, hogy Reviczky Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész szervezetét a prosztatarák egy agresszív fajtája támadta meg. A színész azóta átesett egy műtéten, és célzott sugárkezelésen vesz részt, azt azonban leszögezte, hogy a kemoterápiát visszautasítja.

Ezenkívül alternatív gyógymódokkal is próbálkozik. Felesége több olyan készítményt is beszerzett, amely a felépülését segítheti, ezek között vásárolt kannabiszolajat is, amely Reviczky szerint „fantasztikus, természetes csodaszer”.

Panaszai ugyan nem voltak, de mint kiderült, nála is évek óta jelen lehetett a betegség tünetmentesen. Tavaly decemberben egy jótékonysági vadászaton vett részt, itt tűnt fel neki először, hogy nagyon gyakori vizelési ingere van, olyannyira, hogy hazafelé minden pihenőnél és benzinkútnál meg kellett állnia.

Életműdíjat kapott Reviczky Gábor

Reviczky Gábor színművész is megkapta a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíját. Rajta kívül a Macskafogó rendezőjének, Ternovszky Bélának, Mészáros Márta filmrendezőnek és Esztergályos Cecília színművésznek ítélték meg az elismerést.

Mindannyiuk szerint ez azért nagy megtiszteltetés, mert szakmai zsűri szakmai szempontok alapján döntött. Reviczky arról is beszélt az RTL-nek, soha nem a díjakért dolgoznak, hanem a közönségért és a közönségnek, amiért ha jutalmat vagy kitüntetést kapnak, az mindig nagy öröm.

Nem veszek tudomást a betegségemről, mert különben nem tudom legyőzni. Nem adhatom át magam neki

– mondta a csatornának mosolyogva.