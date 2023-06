Ahol a szivárványos központi csigalépcső szó szerint a habfelhőkig ér

A HAB Budapest egyik legszebb helyszínén, az Andrássy úton kapott helyet, és az MBH Bank Művészeti Alapítvány keretében működik. A grandiózus, eklektikus-neoreneszánsz stílusú épületbe lépve az ember úgy érzi, mintha egy futurisztikus világba csöppent volna, miközben a dualizmus korának központjában járunk.

„A nyitókiállítás nagy mestereknek az MBH Bank gyűjteményébe tartozó kiemelkedő alkotásaiból válogat, és fiatal kortárs képzőművészek munkáival gondolja tovább a művészet szerepét. Az ars universale elvét követve a kiállításon bemutatott romantikus és modern alkotások klasszikus kortárs anyagokkal és friss kortárs művekkel érzékeltetik, hogy a művészet egy folytonos, stílusoktól és időtől független entitás, amely, bár megjelenésében sokoldalú és témájában különböző felvetéseket prezentál, mégis koroktól független, egyetemes érték” – áll a kiállítás brosúráján, amelyet tárlatvezetőnk ad a kezünkbe.

Bank és művészet

A hologramszerű, szivárványos központi csigalépcső szó szerint a habfelhőkig ér – a dizájn természetesen szándékos. Vékony Délia kiemelte, hogy a HAB betűszó miatt célszerű volt az alacsony belmagasságú teremben alkotni, ezen kívül az angol (art) hub szócskára is hasonlít, ami annyit tesz: művészi tér.

11 Galéria: Az MBH Bank gyűjteményéből nyílik kiállítás az Andrássy úton Fotó: Papajcsik Péter / Index

Itt paradox módon, mégis szervesen olvad össze a múlt, a jelen és a jövő: a Világörökség részeként védett Andrássy úti klasszicista palotasor egyik legszebb épületét Landauer Ferenc József építtette az 1800-as évek végén, 1898-ban azonban átépítették. (Az épület homlokzata és belső terei Alpár Ignác és Pucher István építészek érdeme.)

Az MKB ­– ma már MBH – bank vezetése bő három évtizede tűzte ki célul a saját képzőművészeti gyűjtemény létrehozását. A művészeti alapítványt a bank a magyar kultúra és a fiatal magyar művészek támogatására, valamint a gyűjteményük megfelelő gondozására hozta létre. A HAB célja, hogy kiemelkedő minőségű, elsősorban kortárs művészeti tartalmat juttasson el és tegyen szerethetővé a nagyközönségnek kortól és ízléstől függetlenül.

A MŰVÉSZETI TÉR NEM KORLÁTOZÓDIK KIÁLLÍTÁSOKRA, HANEM SOKOLDALÚ KÖZPONTNAK SZÁNJÁK:

alkotó- és grafikai műhely is működik majd benne, továbbá a hazai és nemzetközi művészeti dialógust erősítené vezető kurátorok által rendezett kiállításokkal, meghívásos rezidenciaprogrammal (a stúdióként is funkcionáló lakosztályok az épület legfelső szintjén kapnak helyet), művészeti ösztöndíjjal, illetve előadásokkal is, de természetesen a tárlatokhoz kapcsolódó közéleti programok, előadások, műhelyek is színesítik majd a palettát.

Korszakok váltakozása

A gyűjtemény alapját képző legelső, a későbbi vásárlásokkor is irányadó műtárgy egy Székely Bertalan-kép, nevezetesen az 1873-as Csónakázó szerelmesek volt: a bank eredetileg az értékmentést tartotta szem előtt, de hamar kiemelt szerepet kapott a dekoráció és a portfólió befektetési szempontja is. A bank még az aukciós bumm felívelő szakaszában kezdte meg a gyarapítást, jelentős kollekcióra tett szert, 2005-re pedig több mint kétszáz, elsősorban nagyértékű festmény sikerült koherens gyűjteménybe foglalni, amelyekből három tucatot állítottak ki a HAB-ban.

Benczúr Gyula míves portréi,

XIX. századi remekművek (Markó Ferenc vagy Ligeti Antal) munkái,

a tájképfestészet nagyjai, például Rippl-Rónai vagy az expresszionista Mund Hugó alkotásai,

a római iskolás Patkó Károly képei,

a párizsi iskolát megidéző Czóbel Béla kompozíciói,

illetve figuratív kortárs munkák, úgymint Fehér László és ef Zámbó István egy-egy alkotása is feltűnik a falakon, habár a gyűjtemény gerincét kétségkívül a tájképek alkotják.

A bank és a Művészeti Alapítvány nem titkolt vágya, hogy a meglevő kollekciót dinamikus és kortárs arculattal lássa el, mecénási szempontjait pedig a fiatal alkotók felé terjessze ki, illetve a gyűjtemény bővítésén is dolgoznak.

A HAB-ban helyet kapó kiállítások és tárlatvezetések ingyenesek. A nyitókiállítás utáni első, Teremtés című tárlat októberben nyílik, addig azonban a harminchat alkotást számláló összeállítás várja az érdeklődőket. A kiállítás kurátora Rockenbauer Zoltán.

A kiállító művészek: Bernáth Aurél, Czigány Dezső, Czóbel Béla, ef Zámbó István, Egry József, Farkas István, Fehér László, Frey Krisztián, Korniss Dezső, Ligeti Antal, Márffy Ödön, Markó Ferenc, Mattis-Teutsch János, Medgyes László, Mednyánszky László, Mund Hugó, Olgyai Viktor, Orbán Dezső, Paizs László, Patkó Károly, Perlrott Csaba Vilmos, Rippl-Rónai József, Székely Bertalan, Szin György, Szőnyi István, Ziffer Sándor, valamint Ámmer Gergő, Boros Mátyás, Kotormán Ábel, Metzing Eszter és Sallay Dániel.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)