Zorán és Rózsa Magdi egy színpadon

A magyar zenei élet kiválóságai adnak koncertet a Tokaj Fesztiválkatlanban. Először lép fel itt Fenyő Miklós, a Carson Coma rockzenekar és a NOX. A Kispál és a Lovasi produkció elhozza a Kispál és a Borz dalokat, de különleges, ritkán játszott szerzeményeket is hallhatnak tőlük. A Best of Geszti koncert a legsikeresebb Rapülők, Jazz+Az, Gringo Sztár és a Létvágy dalokat sűríti egy ütős, szórakoztató és látványos produkcióba, a Jazz+Az muzsikusaival.

Rúzsa Magdi és Zorán is a legnagyobb slágerekkel és zenei csemegékkel készül.

Az István, a király 40. éves jubileumi koncerten megszólalnak a rockopera legnagyobb slágerei a legnépszerűbb énekes-színészekkel, a Crescendo Music Orchestra kíséretével. Kalap Jakab saját dalaiból álló bábkoncertjét hozza el a gyerekeknek, a Budafoki Dohnányi Zenekar a Cinefonic filmzenekoncertjén a filmzeneirodalom legjavából válogat, az örökzöldek mellett a legújabb sikerfilmek zenéi is felcsendülnek.

Színjáték az egész

A színházat kedvelők láthatják a Csókos asszony című operettet a Pesti Művész Színház előadásában. Szente Vajk rendezésében mutatják be az Aranylakodalom című vígjátékot, amely két évvel a Legénybúcsú történései után zajlik.

A Madách Színház nagysikerű Mamma Mia! című musicaljét először mutatják be Tokajban,

az ismert történet a mindenki által ismert ABBA-slágerekkel, fantasztikus koreográfiákkal és csodálatos színészekkel elevenedik meg. A Tied a világ! című interaktív zenés darabban az Illés zenekar örök slágerei, a Szép nyári nap című musicalben a Neoton népszerű dalai csendülnek fel kiváló színészek tolmácsolásában.

Neves szakértők az élet és a világ nagy kérdéseire, problémáira igyekeznek tanácsot adni, új nézőpontokra rávilágítani. Előadást tart Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, dr. Hevesi Krisztina pszichológus és Pál Feri atya is. A humor nagyágyúi pedig nem kímélik a rekeszizmokat, Hadházi László önálló estjén, Bödőcs Tibor legújabb stand up estjén szórakoztatja a nagyérdeműt.