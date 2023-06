New York-i tiktokerek, szevasztok!

A TikTok a leggyorsabban növekvő hírközlő közösségi médiaplatform a Reuters Institute for the Study of Journalism kedden közzétett jelentése szerint. A 18–24 évesek 20 százaléka használja a TikTokot az aktuális eseményekről való tájékozódásra, ami 5 százalékpontos növekedést jelent tavalyhoz képest – áll a jelentésben Fotó: Magali Druscovich / Reuters