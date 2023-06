Dobor Dorinát kislány kora óta érdekli a divat. Édesanyjával rendszeresen járta az üzleteket, folyton azt figyelte, melyik darab állna jól – amit az iskolában is szívesen felvenne. Akkoriban a napi divatot követte, előszeretettel vett koptatott –, vagy trapézszárú farmert. Ezzel mára felhagyott, nem igazodik a változó trendekhez. A klasszikus elegancia vonzza, azt képviseli.

A Metropolitan Egyetem médiaszakán végzett, majd férjhez ment, született négy gyermekük, így a szakmai karriert hátrébb sorolta. Büszke arra, hogy főállású anya. Ugyan a mai napig a gyermekei az elsők, 2021-ben mégis úgy döntött, megvalósítja álmát, és divattervező lesz.

Dobor Dorina sokkal inkább szereti a régi idők klasszikus eleganciáját, mint az extravagáns, szerinte csak a kifutónak tervezett kreációkat. Azt vallja, egy ruhát hordani is kell, nem csak a reflektorfényben mutogatni. Így abban hisz, hogy a ruha ne csak szép legyen, hanem kényelmes is: Dorina Dobor-kollekciójában a szabásvonalakat, a bélést is ehhez igazítja.

Szakmai példaképének Coco Chanelt tartja, kimondottan az 50-60 évvel ezelőtti ruháit kedveli. Azt tapasztalja, hogy ma a kitűnni vágyás korát éljük, az emberek többsége nem a szép és kényelmes dolgokat keresi. Mégsem érzi magát egyedül, mert sokan nyitottak az eleganciára, csak meg kell találni a megfelelő köröket. Rengeteg nő tapasztalja meg azt, hogy elmegy vásárolni, ám csalódottan tér haza, mert igazán szép és elegáns ruhákat nem talált.

Márkájával a vezető pozíciókban lévő nőket keresi, akiknek a ruhájuk a munkaeszközük.

Egyelőre csak a magyar piacon dolgozik, amelyen nehéz érvényesülni, hiszen rengeteg a tervező, de szerencsére kevés olyan kollégája van, aki a klasszikus eleganciát képviseli – és ruháihoz például kalapot is tervez.

Nem az a lényeg

Szakmai előképzettsége nincs, de nem bánja. Meglátása szerint ugyanis azokból, akik elvégeznek egy divatiskolát, eltűnik az eredetiség, a kreativitás, a gondolat – és az aktuális trend diktál: így jönnek létre a szigszalag ruhák, a kifutókon látható „körbetekert modellek”.

Nem szeretném, hogy átformáljanak, a saját fejem után akarok menni

– magyarázza az Indexnek Dobor Dorina, aki tiszteli a magyar divattervezőket, munkájukat a közösségi médiában figyeli, ám divatbemutatókra nem jár. Csak a sajátjaira. Nemrégiben a Nemzeti Lovardában volt egy, rangos díjugrató verseny keretében. Emellett meghívást kapott a nyári Derby és Divatfesztiválra és a Formula-1 gálaestjére. Az év végén pedig jótékonysági rendezvényt szerveznek a Covid-árvák javára, immáron harmadik alkalommal. Ilyenkor a ruhákat licitre bocsájtják, a befolyt összeget pedig a járványban szüleiket elvesztő gyermekeket felkaroló Regőczi István Alapítványnak adományozzák.

Karrierje szintet lépett, ezt részben a kemény munkának köszönheti, és részben annak is, hogy Novák Katalin köztársasági elnök egyik tervezője lett, amit hatalmas megtiszteltetésnek tart.

A Sándor Palotának Hampel Katalin divattervező ajánlotta, így nyílt lehetősége bemutatni kollekcióját. Hitt magában és a ruháiban, ettől függetlenül izgatott volt, hiszen mégiscsak a köztársasági elnök várta. Az első találkozás azonban annyira jól sikerült, hogy azóta is tart az együttműködés. Az ugyanis azonnal kiderült, hogy Novák Katalin szintén kedveli a klasszikus eleganciát, az időtlen ruhadarabokat.

Arról nem beszél, hogy az államfő stílusa mennyit változott, amióta együtt dolgoznak, ahogyan arról sem, azelőtt milyen volt. Csak saját feladatára koncentrál, a megfelelő vonalvezetésre, az eltalált szabásvonalakra, a színre és a formára.

Magától értetődően

nem ő az államfőnek dolgozó egyetlen divattervező,

Novák Katalin ugyanakkor már több nagyobb rendezvényen az ő darabjait viselte. Az államfőnek időnként a nulláról tervezi a ruháját, de az is előfordul, hogy a köztársasági elnök egy adott kollekcióból választ.

Dobor Dorina önazonosnak látja Novák Katalint, olyan személyiségnek, aki tudja, mit szeretne. Ő tervezte az államfő ruháját akkor is, amikor nemrégiben II. Ferenc pápa Magyarországra látogatott. Protokoll szerint zárt, fekete ruhákat készített, a blúzt állógallérral kombinálta, hogy minél kevesebb testfelület látszódjon.

Színestől a kifinomultig

Nemrégiben felkereste a Corvinus Egyetem egyik hallgatója, aki a szakdolgozatát a világvezetők öltözködése témakörben írta, arról, mennyit változott az az elmúlt évek alatt. Régebben mindenki egységesen fekete és sötétkék színt használt, míg manapság akad olyan is, aki a lila ballonkabátot is bevállalja. Dobor Dorina szerint épp az a klasszikus elegancia lényege, hogy a tiszteletet is kifejezi.

Giorgia Meloni például, mielőtt kormányfő lett, szeretett színesen, kicsit kirívóbban öltözni. Ám amióta Olaszország miniszterelnöke, sokkal finomabb ruhákat visel. Giorgio Armani-kosztümöket hord, beiktatása előtt hármat is vásárolt magának. Részben azért, mert egy divatház hírneve is fontos, márpedig az Armanit elkerülték a botrányok.

Annak meg különösen örült, amikor Novák Katalin az ő ruhájában jelent meg Giorgia Meloninál. Úgy véli, mindketten elegánsak voltak, tökéletes frizurával, sminkkel. És üdvözli, hogy az olasz kormányfő olasz márkát használ. Ahogyan a magyar divattervezők számára is megtisztelő, hogy Novák Katalin velük dolgozik.

Dobor Dorina célja az, hogy a nemzetközi színtéren is befusson. Nagy vágya, hogy egyszer Katalin hercegné divattervezője legyen. A stratégiája már megvan ehhez is, amelyről még azért nem beszél, mert senkinek nem szeretne ötleteket adni.