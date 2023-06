Harminc éve alapították, így idén már 31. alkalommal találkozhatnak a blues, a jazz, a rock és a kulináris örömök kedvelői a paksi Gastroblues Fesztiválon. Az idei sorozatban hallható a Woodstockot járt gitáros legenda, a torontói bluesmágus. Jönnek szerb Texas-imádók, francia rockerek és kiváló magyar bluesvirtuózok, valamint fellép Demeter Szilárd és bandája is. Az alapító Gárdai György, közismertebb nevén Kaktusz és fia, Gárdai Ádám kolbászfüggő világsztárról, Keith Emerson öngóljáról és a kárpátaljai gyerekekről is mesélt az Indexnek.

A paksi Gastroblues Fesztiválban több mint harminc év munkája fekszik. Azelőtt Gárdai György, alias Kaktusz még erősáramú technikus volt Dunaújvárosban, ahová Paksról költözött. Ott kezdett koncerteket szervezni, összebarátkozott Török Ádámmal, Szakcsi Lakatos Bélával, közeli kapcsolatba került a Benkó Dixieland Band és a Rákfogó zenészeivel. Még őriz egy hőskorszakbéli szerződésajánlatot, amelyben az olvasható, hogy

az akkor már jól ismert muzsikusok fejenként ötszáz forintért vállalnak egy koncertet.

Talált hasonló levelet Szakcsi Lakatos Bélától is.

Új Hullám, régi szenvedély

Miután családostul visszaköltözött Paksra, zenés kocsmát nyitott, ahol muzsikus barátai is felléptek. A helyet, amelyet „lánykori nevén” Új Hullámként ismert a rock és bluest kedvelő paksi közönség, alaposan felszerelték technikával. Nagyon korán beszerezték az akkor ultratrendinek számító CD-lejátszókat, és úttörők voltak abban is, hogy a kocsma már a nyolcvanas években műholdas antennával rendelkezett.

Mivel koncertjeik egyre sikeresebbek lettek, megkeresték az atomerőmű vezérkarát némi támogatásért, hogy fesztivált is rendezhessenek.

Az első fesztivál két napig tartott, a jelenlegi Erzsébet Szállodában játszottak a zenészek. A hotel azóta meglehetősen rangos vendéglistával rendelkezik, olyan nevek szerepelnek a vendégkönyvben, mint Al di Meola, vagy a már a műfaj szupersztárjának számító Beth Hart.

A rendezvény jó hírét maguk a fellépők terjesztették a nagyvilágban. Ide szívesen jöttek a legnagyobb sztárok is, holott a szerződés alapfeltétele volt, hogy minden ott készült felvétellel a szervezők rendelkeznek.

Kaktusz igyekezett gyermekkora kedvenceit becserkészni, ilyen volt például a legendás Yardbirds is, amely két formációval is eljött a Duna menti településre. A több milliós eladott lemezszámmal büszkélkedő Jethro Tull zenekar menedzsmentje azért kicsit akadékoskodott a felvett anyaggal kapcsolatos jogok miatt – pontosít Kaktusz. Végül őket is meggyőzték, hiszen ezek a felvételek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba. Mivel a koncerteket a kezdetektől felveszik,

harminc év alatt csaknem ezer fellépő járt Pakson, és több mint hatszáz koncertet rögzítettek is,

a Gastroblues-archívum meghökkentően gazdag. A felvételeket folyamatosan felteszik saját YouTube-csatornájukra.

Az online felületeket már Kaktusz fia, Ádám kezeli. Aki odakattint, az „oda is ragad”, összességében csaknem hatvanezer órát időztek az oldalukon a látogatók.

Számos ismert előadó használta saját kiadványaiban az általuk készített felvételeket. A sor Chris Farlowe-val indult. Kaktusz joggal büszke arra, hogy a Colosseum énekese elkérte a paksi felvételeket, és hogy a Hungary For The Blues címen megjelenő lemezének tizennégy száma közül tizenkettőt Pakson rögzítettek. A művész többször elmondta, hogy ez a kedvenc koncertlemeze.

Sohase mondd, hogy vége

Érdekes történet fűződik Keith Emerson koncertjéhez is, aki eredetileg az Emerson Lake and Palmer trióval írt zenetörténelmet. A sztár menedzsmentje csak a koncert első három számának felvételébe egyezett bele. A paksiak az órára néztek, azt mondták, vége, és becsületesen le is állították az összes kamerát a koncert huszadik percében. Természetesen ezeket a felvételeket kint is látni akarták, illetve ragaszkodtak hozzá, hogy a hanganyag keverését ők végezzék el. Ahogy kiért a hang- és a képanyag New Yorkba, rögtön jelezték, hogy kéne a többi is. Milyen többi? – néztek nagyot a paksiak. – Azt mondtátok, hogy csak ennyit vehetünk fel. – Igen – válaszolták – ezt mindenütt kikötjük, de úgyis felveszik az egészet.

Az elkészült huszonöt perc kiemelt helyen szerepel Emersonék egy kiadványában, ám ha Kaktuszék nem ilyen rendesek, most lenne egy paksi Emerson-DVD is.

Török Ádám emlékezete

Török Ádám a Gastroblues kezdeteitől segítette őket, róla idén több programban is megemlékeznek. Pakson alapítónak számít, hiszen az első fesztiválon az ő ajánlására hívtak meg egy svájci zenekart, a fesztivál történetének első külföldi fellépőit.

Az idén elveszített rock-blues legendával CD-t készítettek az egykori Új Hullám, mai nevén Gastroblues kultúrkocsmában. A lemez a Mini fennállásának 25. évfordulójára készült – az összes zenész játszik rajta, aki megfordult a Miniben, ami nem gyenge névsor.

Megkereste őket egy kiadó, amely – az ismét egyre népszerűbb – hagyományos bakelit, pontosabban vinyl hanghordozókat készíti, és dupla lemezen szeretnék megjelentetni a Mini, 25 év rock anyagát.

Még szegény Ádámmal együtt tárgyaltunk velük, és mi leszögeztük, hogy minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül átadjuk tulajdonunkat képező hanganyagot.

– mondja Kaktusz.

A pandémia a Gastroblues helyzetét se könnyítette meg. Idén ilyen szempontból jobb a helyzet, de a magyar társadalmat sújtó infláció nem segíti őket. Ennek ellenére – vagy épp ezért – nem emeltek árat: idén is kevesebb mint tizenötezer forintért kaphatók az összességében egyhetes fesztivál 50 rendezvényére érvényes jegyek.

Idei sztárok

A fesztivál programja felér egy igen erős blues Marathonnal.

Hétfőtől szerdáig a Gastroblues Klubban ingyenesek a klubkoncertek. Az ASE étteremben 2023. június 29-én, csütörtökön este két zenekar is megidézi Petőfi Sándort. Elsőként a Petőfi 200 – Szabadság Idővándorai című műsor keretében a Loyal Apples’ Club lép fel, amelyben Demeter Szilárd basszusozik. Mint ezt már többször hallottuk a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójától, ha Petőfi ma élne, akkor rockzenész lenne, de erre az estére az elmúlt évtizedekben írt legszebb magyar szabadságdalokból állították össze a műsorukat. Azokat a magyar számokat játsszák el, amelyek szerintük Petőfi örökségének szerves részét képezik – akár ő is írhatta volna őket.

Meglehetősen öntörvényű, de a zenekar munkájában nem törekszik vezető pozícióra, és az általa vezetett intézménynek sokat köszönhetnek a hazai és határon túli blues-rock-zenészek

– kommentálja a Demeter Szilárddal kapcsolatos információt Kaktusz.

Ezt követően Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák általuk megzenésített Petőfi-dalokat adnak elő.

A világsztárok sorát péntek este Miller Anderson gitáros-énekes nyitja meg, aki az 1969-es Woodstock Fesztiválon a Keef Hartley Band tagja volt. 1998 és 2019 között négy különböző zenekarral (Spencer Davis Group, British Blues Quintet, Miller Anderson Band, Jon Lord Blues Project) járt már Pakson. Ezúttal hazai zenészek kíséretében lép színpadra.

Őket a fesztiválon a korábban szintén nálunk vendégeskedő belgrádi gitáros, Nenad Zlatanovic vezette Texas Flood együttes követi.

Szombaton este az ESZI Csarnokban az idei Blues Challenge versenyen hazánkat képviselő Écska & Huba Duó kezd.

Nagy bulit igér Gaëlle Buswel francia rockénekesnő is, aki 13 éves korától áll színpadon, saját számait angolul énekli.

A wales-i születésű, de a kanadai Torontóban élő blues-rock-gitáros Philip Sayce 1997-től három és fél éven át a Jeff Healey együttesben játszott és turnézott világszerte. Évek óta saját zenekarával koncertezik.

Vasárnap ingyenesen látogatható a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik. A koncertprogramban fellép az 1976-ban alapított Kormorán együttes és az erdélyi TransylMania zenekar, valamint az idei A Dal verseny győztese, a szászrégeni Titán.

A jótékonysági főzőverseny mezőnyében a fellépő zenészek is részt vesznek. Nyilván hatalmas érdeklődés előzi majd meg a „Petőfi Sándor kedvenc étele” kategória küzdelmeit.

A főzőviadalok alaphangját a kiváló borok adják meg. Mint Kaktusz is rámutatott, a szakácson kívül is sokféle helyre önthető egy kis bor a gasztronómiában. Korábban már meghívták a Guiness-rekordokat hitelesítő csapatot. És szinte bizonyos, hogy sikerült új rekordot felállítani, amikor is

igazoltan 149 fajta borral készülnek ételek egy időben egy helyszínen.

A verseny zsűrije is figyelemre méltó, hiszen többnyire a fellépő zenészek is vállalják a kulináris bíráskodást. Ken Hensley, a Uriah Heep billentyűse – ma már ő sem él – például imádta ezt a feladatot, azóta is őrzik a kóstolás közben készített jegyzeteit. Keresztes Ildikó is zsűrizett náluk, akiről tudni lehet, hogy vegetáriánus, de kulináris ítészként kivételt tett, és minden húsételt megkóstolt.

Ez rendkívül vidám alkalom, ahol a sztárok elvegyülnek a közönséggel. Chris Farlowe például eljutott a sült kolbászig, megkóstolta, ezt követően pedig felírta arra a listára, amin a kötelező igényeik szerepelnek. De Rick Wakeman, a Yes együttes legendás billentyűse is ott maradt a főzőversenyre, és becsülettel helyt is állt, pedig elég sok pálinkával kínálták.

Testvérek a Kárpátalján

A három évtizede töretlenül dübörgő paksi fesztivál alapítója azt is kiemeli, hogy hosszú évek óta támogatják a kárpátaljai Visk települést. A templomi koncertek és a vasárnapi főzőfesztivál kóstolójegyeinek teljes bevételét hagyományosan a viski gyerekek támogatására fordítják, és segítségükkel tizenöt évvel ezelőtt sikerült felépíteni egy óvodát is.

Sajnos Jenei Károly viski tiszteletes idén nem tud eljönni, lévén katonaköteles. A katonakorú férfiak elmenekültek a településről, szétszakadtak a családok, az asszonyok és a gyerekek maradtak otthon. Remélik, idén is tudnak nekik segíteni.

(Borítókép: Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák koncertje 2023. április 13-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)