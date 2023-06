L. Simon László: Akik most a Libri miatt aggódnak, állami támogatás nélkül nem tudnának megjelenni

Továbbra is kiemelt téma a magyar kulturális életben a Libri Csoport közelmúltbeli adásvétele. Ezúttal L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója szólalt meg az ügyben. A kulturpolitikus úgy véli: az új tulajdonossal kialakulhat egy olyan helyzet is, ami jobban segíti a független könyvkiadókat.

Ahogy arról az Index az elsők között számolt be: szerződést kötött a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) leányvállalata az SQ Invest Kft.-vel a Libri Csoport 67,48 százalékos részvénycsomagjának adásvételéről. A tranzakcióval az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC vált a hazai könyvkereskedelmi és -kiadói piac meghatározó szereplőjének 98,41 százalékos tulajdonosává. A cégcsoport vezetésének összetétele változatlan marad, a korábbi többségi tulajdonos pedig igazgatósági tagként segíti a Libri Csoport további fejlődését.



A magyar írótársadalom egy része szerint beláthatatlan és katasztrofális következményei lesznek ennek az adásvételnek. A legkarakteresebben talán Krusovszky Dénes író foglalta ezt össze: „A könyvpiac jókora (legnagyobb) szelete tehát innentől nem a piac, hanem az állam felügyelete alá kerül. Szép új világ, azaz randa régi. Tegyük hozzá azt is óvatosan, hogy az MCC pénzének nagy része a kormánytól kapott MOL-részvényekből származik. A MOL pénzének meg egy jelentős része az oroszokkal való ügyeskedésből. Tehát felmerül, hogy aki ezután a Libriben vesz könyvet, áttételesen Putyint is támogatja néhány fillérrel. Már bocs."

Az írók félelmeire reagált Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) igazgatója az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában. Az MCC igazgatója szerint ez nem egy mitikus történet.





Magyarországon sok könyvkiadó van, ezek jelentős részét a két nagy könyvkereskedelmi csoport birtokolja. A Libri Csoporthoz tartozók közül sokan rendszeresen pályáznak a Nemzeti Kulturális Alaphoz közpénzre, könyvkiadási támogatásra − erről L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója beszélt tegnap az Egyenes Beszédben.

Azok a szerzők, amelyek most nagyon aggódnak, valójában állami támogatás nélkül még ebben a piacorientált csoportban sem tudják megjelentetni a könyveiket

– nyilatkozta az Atv műsorában L. Simon László, majd hozzátette: azok a szépírók, akik ma aggódnak a Libri vélt függetlenségének elvesztése miatt, azok a könyvpiac egy százalékát sem teszik ki a pénzügyi részét tekintve.



A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója pozitív hírként értékelte, hogy az MCC megvásárolta a Librit, lehetőséget lát benne és reményét fejezte ki, hogy az új tulajdonossal kialakulhat egy olyan helyzet is, ami jobban segíti a független könyvkiadókat.

L. Simon László szerint azok, akik elkezdtek aggódni az elmúlt időszakban, és mindenféle politikai konstrukciókat vizionáltak, azok a könyvpiac nagyon kicsi részét teszik ki.

Mondjuk ki nyíltan: nem az én könyvem, nem Krusovszky Dénes könyve, nem Peer Krisztián könyve, és nem azoknak a szépirodalmi szerzőknek a könyvei határozzák meg a könyvpiacot

– mondta L. Simon László, aki nem tartotta aggályosnak, hogy az Orbán Balázs vezette MCC határozza meg a könyvpiac nagy részét, szerinte ez pusztán üzlet. Véleménye szerint abszurd lenne, ha az MCC-t tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke, Orbán Balázs határozná meg, hogy éppen melyik könyveket teszik ki a kirakatba.





(Borítókép: L. Simon László 2022. június 15-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)