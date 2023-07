Demjén Ferenc slágereivel romantikus vígjáték készül

Borítékolható, hogy nem kevesen fogják szeretni a mozikban Demjén Ferenc slágereire felfűzött felnövéstörténetet, amelynek már a címe is publikus: Hogyan tudnék élni nélküled? Demjén Ferenc hangja és a kamaszok szerelmi vívódásai amúgy is már régen összekapcsolódtak a filmtörténetben, a Szerelem első vérig, amelynek főcímdalát Dés László szerezte és Demjén énekelte, generációs kultuszfilm lett, sőt, a „magyar Házibuli” néhány tabutémának is nekiment. Füge (Beri Ari) és Ágota (Szilágyi Mariann) kamaszszerelme Dobray György és Horváth Péter rendezők keze nyomán nemcsak egy generációs életérzést közvetített 1986-ban, de a párválasztás nehézségeiről is többet mondott, mint egy könnyed nyári romantikus mozi.

Vígjáték és sláger

Persze az kérdés, hogy a Filmintézet 700 milliós támogatása mire lesz elegendő, sikerül-e megismételni a 37 évvel ezelőtti sikert. Mindenesetre Kormos Anett (őt humoristaként is ismerjük) és Goda Krisztina forgatókönyvírók érzelmes és szórakoztató moziélményt ígérnek.

Goda Krisztina, akinek nevéhez rendezőként és forgatókönyvíróként számos sikeres mozifilm kapcsolódik, ilyen a Szabadság, szerelem, a Csak szex és más semmi, a Kaméleon vagy a BUÉK, most kreatív producerként is közreműködik.

A filmet Orosz Dénes rendezi, aki korábban a Poligamy, a Coming out vagy a Seveled című alkotásokat jegyezte. A film főbb szereplőit már megtalálták, néhány mellékszerepre azonban még folyik a válogatás.

Annyit már most, a forgatás megkezdése előtt lehet tudni, hogy a történet két idősíkon játszódik, elhunyt nagyapja házában egy ismeretlen férfi által írt levélköteget talál a zenei karrierjében és magánéletében egyaránt megrekedt harmincas főhősnő.

A levelek egy szenvedélyes szerelem történetét mesélik el 1989-ből, amikor a főhősnő édesanyja barátnőivel a Balatonnál nyaralt, miközben az apja által kijelölt minden szempontból tökéletesnek titulált vőlegénnyel tervezik a közös életüket.

Persze a jelen is tartogat szerelmi kihívásokat, amikor a lányok megismerkednek egy rockzenekar tagjaival.

A film az IKO gyártásában készül, producere Kirády Attila.