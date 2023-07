Veszélybe került a Star Wars-filmek szülőhazája

A Variety írta meg, hogy a stúdióban, ahol többek között a Star Wars-trilógia is forgott, tavaly vált olyan állapotúvá, hogy felújításra szorulna: a kivitelező szerint a tetőszerkezetek és a falak egy része is kimondottan veszélyes állapotban van, de néhány, az 1960-as és az 1980-as évekből származó betongerenda is rossz állapotú.

A jelentések szerint az informatikai infrastruktúra korszerűsítése mellett ki kellene cserélni:

a padlóburkolatokat,

az ablakokat,

az elektromos vezetékeket

és a gépészeti berendezéseket is.

Nincs több pénz

A fejlesztéshez nagyjából 150–200 millió font (67,9–90,5 milliárd forint) tőkeinjekcióra lenne szüksége a Hertsmere Tanács tulajdonában és üzemeltetésében lévő stúdiónak.

A jelentés azt javasolja, hogy a tanács 90 ezer font (40,5 millió forint) ráfordítással bízzon meg egy filmes tanácsadót, akinek a legjobb megoldás megtalálása lenne a feladata, mivel a jelentés szerint sem a tanácsnak, sem a stúdiónak nincs pénze a szükséges munkálatok elvégzésére. A többi lehetőség között szerepel külső befektetők felkutatása, a stúdió hosszú távú bérbeadása vagy akár a stúdióépületek elbontása és a terület más célú felhasználása is

– emelte ki a Variety cikkére hivatkozva a kultura.hu

Döntés születik

A stúdióból származó bevételek egyébként a jelentések szerint a tanács folyamatos összbevételének ötödét teszik ki. A Hertsmere azonban nem tud többé befektetni a stúdióba, mondván, hogy „diverzifikálnia kell a befektetését, hogy a helyi adófizetőket érintő pénzügyi kockázatot enyhítse a filmipar visszaesése esetén”.

Fontos, hogy a tanács külső tanácsadó segítségével elkezdje megvizsgálni az alternatív lehetőségeket, ezért jövő heti ülésén meg is vitatja a jelentést.