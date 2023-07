Elárverezik a The Rolling Stones dobosának jazzrelikviáit

A két éve elhunyt zenész megszállottan gyűjtötte a modern szépirodalmi köteteket. Könyvtárában többtucatnyi ritka, első kiadású könyv szerepelt, köztük F. Scott Fitzgerald A nagy Gatsby és Arthur Conan Doyle A sátán kutyája című regényének ritka példánya – szúrta ki a kultura.hu.

A dobos jazzkollekciójára szintén lehet licitálni a Christie’s szeptember végére tervezett árverésén, amelyet a legfontosabb tételek bemutatása előz meg New Yorkban, Los Angelesben és Londonban.

Az aukció egyik fénypontja A nagy Gatsby árverése lesz.

A kötetet Fitzgerald az MGM hollywoodi filmstúdió forgatókönyvírójának, Harold Goldmannak dedikálta, akivel az 1938-as Oxfordi diák című filmen dolgozott együtt. A könyvért előzetes becslés szerint 200–300 ezer fontot (90–135 millió forintot) is fizethet egy gyűjtő.

Köszönettel Harold Goldmannak, e történet eredeti »Gatsbyjének«, mert megengedte nekem, hogy a múlt ezen titkait feltárjam

– írta az ajánlásban Fitzgerald.

Jazzrelikviák és régi autók

A Sherlock Holmes-regény első kiadásában Doyle egy rövid bejegyzése is olvasható: „Mielőtt megírtam ezt a könyvet, bebarangoltam Dartmoort”, amivel az író a regény helyszínére utalt. A ritka első kiadások között licitálni lehet még Agatha Christie, P. G. Wodehouse és James Joyce regényeire is.

Watts gyűjteményéből a bayeux-i falikárpit egy viktoriánus másolata is eladó. A normannok 1066-os angliai hódítását ábrázoló történelmi falikép értékét 12 ezer fontra (5 millió forintra) becsülték.

Paul Sexton, Watts életrajzírója elmondta, hogy a dobos nagyra becsülte az időt, amit otthon tölthetett, és utazásai alatt rengeteget olvasott, az irodalom fontos szerepet játszott a felkészülésében. Az életrajzíró szerint nem azért hajtotta fel a ritka példányokat, mert arra számított, hogy egyszer sokat érnek majd, hanem azért, mert nagy örömet szerzett neki, hogy szakértők segítségével felkutathatta és megszerezhette őket.

Watts a könyvek mellett amerikai polgárháborús tárgyakat, jazzrelikviákat, dobfelszereléseket és régi autókat is gyűjtött.

A jazzlemezeket kamaszkorától gyűjtötte, és ahogy a The Rolling Stones együttes befutott, ez a szenvedélye még nagyobb lendületet kapott. Sexton elbeszélése szerint azonban nemcsak a lemezek vonzották, hanem a fellépők ruhái is. Ha egy klasszikus albumon egy zenész egy különleges inget viselt, azt neki is meg kellett szereznie – mesélte az életrajzíró.



Kedvenc szaxofonosa Charlie Parker volt, akinek számos relikviáját ugyancsak megszerezte. Sexton azt is elmondta, hogy Watts mindig megütközött azon, hogy a The Rolling Stones relikviái iránt is mekkora az érdeklődés, és kicsit bolondnak tartotta az ilyen rajongókat. A zenekar számára inkább jelentett munkát, ugyanakkor nagyon büszke is volt rá.

Az aukciót a Christie’s londoni székházában két részletben tartják: szeptember 28-án rendezik az élő árverést, az online aukció pedig szeptember 15. és 29. között zajlik majd.