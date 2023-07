Ellepték a Velencei-tó partját a fesztiválozók, megkezdődött az EFOTT

Szerdán hivatalosan is megnyitotta kapuit a 2023-as EFOTT, ahol idén rekordszámú, közel 20 felsőoktatási intézmény mutatkozik be. A diákok körében rendkívül népszerű fesztiválon már napközben is egy csomó programmal várják a látogatókat, esténként pedig a magyar zenekarok mellett külföldi retró sztárok is fellépnek. A hőségre is van megoldás, méghozzá a Velencei-tó.