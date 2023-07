Nem lesz ellenfele az HBO-nak az idei Emmy-díj-átadón

Megérkezett az Emmy-díj jelöltjeinek listája, az HBO pedig, úgy tűnik, tarolni fog idén. Az Utódlás című sorozat 27-tel, a The Last of Us 24-gyel, a Fehér Lótusz pedig 23 jelöléssel indul, így a kábel- és streamingszolgáltató biztosan bezsebeli a legtöbb díjat – de azért a Netflix sem maradt le.

A televíziózás és a sorozatok nagy díjátadója, az Emmy idén szeptemberben is az elmúlt év legsikeresebb produkcióit ünnepli. Most végre a jelöltek listája is megérkezett, amit az internet népe nagyrészt pozitívan fogadott.

Az idei díjátadó legnagyobb esélyes az Utódlás című drámasorozat.

A produkció 27 jelölést zsebelt be, köztük A legjobb drámasorozat, A legjobb női főszereplő (dráma) és A legjobb férfi főszereplő (dráma) kategóriákban. Utóbbiba három színész is bekerült a sorozatból: Brian Cox, Kieran Culkin és Jeremy Strong.

A The Last of Us sem maradt le nagyon, 24 jelöléssel ez az első videójáték-adaptáció, amelyet kifejezetten értékelt az Emmy zsűrije. Természetesen Pedro Pascal és Bella Ramsey duója megkapta a kiérdemelt jelölést.

A Fehér Lótusz is tarolt, A legjobb női mellékszereplő (dráma) kategóriában több mint a jelöltek fele ebből a sorozatból került ki, köztük a nagy esélyes Jennifer Coolidge is.

Vígjátékfronton egyértelműen az Apple+ platformon futó Ted Lasso került előtérbe, de a nemrég új évaddal érkező A mackó és az Abbott Általános Iskola is bezsebelt egy-két jelölést. A netflixes produkciók közül Tim Burton Wednesdaye és a Ryan Murphy rendezésében készült Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori is bekerült jó pár kategóriába.

A legjobb férfi főszereplő (minisorozat) jelöltjei közül egyértelműen a sorozatgyilkos megformáló Evan Peters a legnagyobb esélyes, ezzel az internet nép is egyetért. Azt viszont sokan kritizálták, hogy az Emmy nem lépett ki a komfortzónájából, és az említett sorozatok ennyi jelölést kaptak. Sokak szerint jobban el kellene osztani a jelöléseket a produkciók között, és a mainstream szolgáltatókon és sorozatokon kívül kevésbé ismerteket is kéne díjazni.

Az Emmy-díj legfontosabb kategóriáinak jelöltjei:

A legjobb drámasorozat:

Andor

Better Call Saul

A korona

Sárkányok háza

The Last of Us

Utódlás

A Fehér Lótusz

Yellowjackets

A legjobb vígjátéksorozat:

Abbott Általános Iskola

Barry

A mackó

Jury Duty

A csodálatos Mrs. Maisel

Gyilkos a házban

Ted Lasso

Wednesday

A legjobb minisorozat:

Beef

Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori

Daisy Jones & the Six

Fleishman bajban van

Obi-Wan Kenobi

A legjobb férfi főszereplő (dráma):

Jeff Bridges (A nagy öreg)

Brian Cox (Utódlás)

Kieran Culkin (Utódlás)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Utódlás)

A legjobb női főszereplő (dráma):

Sharon Horgan (Rossz nővérek)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (A szolgálólány meséje)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Utódlás)

A legjobb férfi főszereplő (vígjáték):

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Direkt terápia)

Martin Short (Gyilkos a házban)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (A mackó)

A legjobb női főszereplő (vígjáték):

Christina Applegate (Halott vagy)

Rachel Brosnahan (A csodálatos Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Általános Iskola)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

A legjobb férfi főszereplő (minisorozat vagy film):

Taron Egerton (Fekete madár)

Kumail Nanjiani (Isten hozott a Chippendalesben)

Evan Peters (Jeffrey Dahmer – Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori)

Daniel Radcliffe (Weird: Az Al Yankovic Sztori)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

A legjobb női főszereplő (minisorozat vagy film):

Lizzy Caplan (Fleishman bajban van)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Apró gyönyörű dolgaink)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef)

A teljes lista megtalálható az Emmy-díj honlapján.