Az írók lázadásra bírhatják a tini olvasókat a fóliázás miatt

Továbbra is forrnak az indulatok a fóliázott könyvek körül. Varga Bea író megoldásként azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy az ifjúsági szerzők elkezdenek politizálni, és a fiatal követőket aktív fellépésre buzdítják. Ruff Orsolya szerint íróként és olvasóként is szomorú látni a befóliázott könyveket. A fólia szolgálhatja a könyv védelmét is, ám jelenleg nem lehet különválasztani, hogy mikor milyen célból kerül a kötetekre.