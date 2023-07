Az indiai származású énekesnő gyakorlatilag beleszületett a zenébe: édesapja Ravi Shankar háromszoros Grammy-díjas indiai szitárjátékos és zeneszerző, édesanyja Sue Jones New York-i koncertproducer. Norah Jones 2002-ben megjelent Come Away With Me című albumával vált világszerte ismertté.

Norah Jones 17 önálló lemezt adott ki

A pop-, soul-, folk- és countryelemekkel színesített zenei anyag világszerte 20 millió példányban fogyott, és azonnal öt Grammy-díjat hozott az énekesnőnek – többek között a Legjobb Új Előadónak járó elismerést is. Második albuma, a Feels like Home 2004-ben jelent meg, és több mint egymillió kelt el belőle az Egyesült Államokban egyetlen hét alatt, de a 2007-ben polcokra került harmadik albuma, a Not Too Late is hatalmas sikernek bizonyult. Összesen 17 önálló lemezt adott ki, utoljára 2021-ben jelentkezett 'Til We Meet Again című koncertalbumával.

Filmben is szerepelt

Zenei karrierje mellett filmszerepet is vállalt, 2007-ben főszerepet játszott többek között Jude Law, Natalie Portman és Rachel Weisz oldalán Wong Kar Wai első angol nyelvű, A távolság íze (My Blueberry Nights) című filmjében, amely a 2007-es cannes-i fesztivál nyitódarabja volt. Jones a közelmúltban indította el saját podcastját, Norah Jones is Playing Along címmel, amelynek minden epizódjában egy-egy kedvenc muzsikusával örömzenél és beszélget.

A David Yengibarian Trió lesz az előzenekar

Kapunyitás vasárnap: 18:00, előzenekari kezdés: 19:00

David Yengibarian népzenei ihletésű zenei világának fő inspirációs forrásai között nagy súllyal képviselteti magát az örmény zenei hagyomány, a balkáni népzene, a brazil dalok harmóniai és ritmikai sokszínűsége, az európai és amerikai jazz és improvizatív zene, valamint az argentin tangó és az azt megújító Astor Piazzolla zenéje. Az örmény David Yengibarian Magyarországon folytatta zenei tanulmányait, ahol idővel keresett jazz- és világzenei előadóvá és zeneszerzővé vált.

Hat saját lemezt jelentetett meg, tovább számos színházi és filmzenét komponált. 1999-ben megalakított triója az elmúlt két évtized során számos alakváltáson esett át, zenésztársai között a hazai jazz számos prominens képviselőjét megtalálhattuk. Az utóbbi években állandósult felállás két oszlopos tagja Badics Márk (dob) és Vajdovich Árpád (basszusgitár).

Anna Netrebko, az első komolyzenei művész

Péntek este Anna Netrebko, a 21. század vezető primadonnája, szoprán klasszis lép színpadra egy nagyívű, javarészt Verdi-operákból összeállított gálaműsor sztárművészeként. Az előadáson elhangzanak az Aida, a Nabucco, a Rigoletto, a Trubadúr és A végzet hatalma egyes tételei. Netrebko jelenleg a világ legkeresettebb operaművészeinek egyike. 1994-től kezdődő illusztris karrierje során fellépett a műfaj összes jelentős szentélyében, és ő volt az első komolyzenei művész, akit a Time magazin a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választott. A História kertben a művésznő mellett színpadra lép férje, az azerbajdzsáni tenor, Yusif Eyvazov, közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel: Michelangelo Mazza.