Még két hétig lehet jelentkezni a Freeszfére

A Freeszfe harmadik éve indít képzéseket. A Színházcsináló, Színház és performansz, Személyes színház és Művészeti kommunikáció képzések mellett két új osztály is indul, a Filmszínész és a Színházi működés.

Színházcsináló

A színházcsináló másfél éves képzésre olyan vállalkozószellemű fiatalokat várnak, akiket vonz a közösségi alkotás, a színházrendezés, szándékukban áll önálló társulatot, illetve önálló projekteket létrehozni, vagy sokoldalúan (színészként-íróként-alkotótársként) vennének részt egy független társulat működésében, a közösségi alkotófolyamatban. Az oktatók többek között Kárpáti Péter, Láng Annamária, Stork Natasa, Fekete Ádám, Ascher Tamás, Tárnoki Márk, Fábián Péter, Rozgonyi-Kulcsár Viktória (Jurányi), Barda Bea (Trafó).

Filmszínész

A filmszínész egyéves képzésének célja a mai kor filmes igényeihez igazított elméleti és gyakorlati felkészítés, amely a hagyományos, színpadorientált színészképzéssel szemben a kamerával való munka felől közelít, és az ehhez tartozó készségek fejlesztését célozza. Nagy hangsúlyt fektetnek a kézzelfogható, praktikus gyakorlatra, amely leginkább a forgató stábbal (például operatőr, hangmérnök, rendezőasszisztens) való munkát jelenti. Az osztályvezetők Török-Illyés Orsolya, Stork Natasa és Szilágyi Gábor.

Személyes színház

A Személyes színház féléves időtartama alatt a résztvevők színház-pedagógiát, improvizációt és kreatív írást tanulnak annak érdekében, hogy ezek segítségével alkotó módon tovább tudjanak gondolni és újra tudjanak értelmezni egy színházi előadást fiatalokkal, majd megtervezik saját pedagógiai foglalkozásukat, amit aztán meg is valósítanak. Azokat várják, akiknek lehetősége van egy színházi előadás kapcsán gondolkodni egy már létező diákokból vagy felnőttekből álló csoporttal, vagy akik szeretnének a közeljövőben ilyen helyzetbe kerülni (pedagógusok, színházi szakemberek, drámainstruktorok, színházi nevelők, foglalkozó civil szervezetek munkatársai, művelődésszervezők, szabadidő-szervezők, könyvtárosok, szociális munkások). A workshop vezetői Gyombolai Gábor, Perényi Balázs és Róbert Júlia.

Színházi működés

A Színházi működés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek átlátni és megszervezni egy produkció létrejöttének folyamatát, ismerik egy színház hátterének működését, képesek munkatársként helytállni rendező, igazgató mellett, és biztosítani a zavartalan ügymenetet. Egy olyan komplex oktatásban vesznek részt, amely segít nekik eligazodni a háttérszakmák között, kapaszkodókat ad, és mentorprogram segítségével támogatja a szakmai gyakorlatukat a második félévben. Rendezőasszisztens, kellékes, ügyelő, művészeti titkár, súgó, színházi titkári tevékenységek mellett műszaki és világítási alapismeretek, valamint (színház)elméleti háttérismeretek is az oktatás részét képezik. Az osztályvezető Szabó Julcsi, aki jelenleg az Örkény Színház produkciós vezetője.

Művészeti kommunikáció

A harmadik alkalommal elinduló Művészeti kommunikáció osztály célja olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik színházi és filmes területen tudnak elhelyezkedni. Az oktatás gyakorlati, a hallgatók megismerik a film- és színházi kritikaírás szempontjait, a fesztiválszervezés alapjait, megtanulnak összeállítani egy kommunikációs kampányt. Megtanulják kiválasztani, hogy milyen a jó fotó, és ennek érdekében fotós próbákon is részt vesznek. Elsajátíthatják a filmforgalmazási alapismereteket, hogy hogyan épül fel egy forgatás, és ugyanezt ismertetik a színházi és a televíziós területen is. Elmélkednek jogi kérdésekről is, sajtóetikáról, közéleti kérdésekről, helyes magatartásról. A hallgatók megtanulnak pályázatot írni, jól targetált online hirdetést készíteni, közösségi tartalmat előállítani. Az oktatók mind gyakorlati szakemberek, többek között Veszprémi Judit, Virányi Orsolya, Román Zsuzsa, Báron György, Kovács Bálint, Helyes Georgina, Csáki Judit, Hutlassa Tamás, Gordon Eszter.

A jelentkezési határidő az összes képzésre július 30. éjfél. A tandíjat lehetőség van havi részletekben is fizetni, sőt egy részét le is dolgozni. Az oktatás teljes idejére egyágyas kollégiumi szobát tudnak biztosítani, amelyhez konditerem-, szauna- és uszodahasználat is tartozik.

