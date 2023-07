Balázsovits Lajos évek óta betegeskedett, halálának híre nem volt váratlan, mégis érzékenyen érintette az embereket. Személyében legendás és mindenki által szeretett színészt ismertünk. Hetvenhat éves volt, filmjein generációk nőttek fel. A közösségi médiát elöntötték a megemlékező bejegyzések – rengeteg közszereplő és művész búcsúzott tőle.

Politikusok búcsúznak

Gyurcsány Ferenc korábbi miniszterelnök a Facebookon osztotta meg a következő posztot, amelyben kiemelte, sokszor személyes témákról is beszélgetett a színésszel:

»Nem tudok menni, Ferikém, de nem kell izgulni, mindjárt rendben leszek« – mondta pár hete, mikor hívtam. Követek ám mindent, tette hozzá. Persze, színész volt, a Nemzet Színésze, rendezett, színházat igazgatott. Nekem elsősorban barát volt. Sokat mesélt, soha nem hallott történeteket Nagykanizsáról (jut eszembe: nem is olyan régen díszpolgár lett, izgulva beszéddel készült az ünnepi közgyűlésre), a fiatal évekről, Jancsó világáról. Fiús beszélgetések voltak ezek, benne, mellette féltéssel feleségéről, Almási Éváról, lányukról, Editről. Na meg politikáról. Hasonló világot kerestünk. Még a szaxofon is hasonlóan vonzott bennünket, azzal a különbséggel, hogy ő elég bátor volt ahhoz, hogy vagy tíz éve tanulni is kezdte a zenélést, az enyém meg két évtizede haszontalanul porosodik. Ő nagyobbat álmodott. A mese, az álom most ért véget. Öleléssel jött és ment. Túl vagyunk az utolsó ölelésen. Évával, Edittel, a családdal és sokakkal osztozom a gyászban. Elment még egy mosolyember.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is a közösségi médiában posztolt:

„Hetvenhat éves korában elhunyt Balázsovits Lajos, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett színész, rendező, színházcsináló. Pályáját rögtön filmsztárként kezdte, olyan rendezőóriások kezei alatt dolgozhatott, mint Makk Károly, Mészáros Márta, Jancsó Miklós, Fábri Zoltán vagy Szabó István, sőt olasz filmművészek is felfigyeltek tehetségére. Közben meghódította a színpadot is, vidéken és Budapesten is emlékezetes alakítások fűződnek a nevéhez. 1992-től húsz éven át vezette Budapest apró, mégis fontos színházát, a Teréz körúti Játékszínt. Az utóbbi években a színpadtól visszavonultan élt, pályatársai azonban nem feledkeztek meg róla, amikor 2022-ben a Nemzet Színészei közé választották. A címet fájdalmasan rövid ideig, egy évig viselhette. Nyugodjék békében!” – írta.

Kiss László (Óbuda-Békásmegyer polgármestere) négy fekete szív kíséretében osztott meg egy képet és egy rövid szöveget, míg Horváth Jácint szintén egy fekete szívvel egészítette ki a részvétnyilvánító posztot. A politikus büszkén emlékezett meg arról, hogy Balázsovits nemcsak Nagykanizsa szülötte, hanem a város díszpolgára is volt.

Isten nyugosztalja Balázsovits Lajost, a Nemzet Színészét, Balázs Béla-díjas színművészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját

– búcsúzott Németh Szilárd rezsibiztos a Facebook-oldalán.

Novák Katalin köztársasági elnök és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció árnyék-miniszterelnöke is a közösségi médiában köszönt el a Nemzet Színészétől.

Győr polgármestere, Radnóti Ákos is posztolt. Bejegyzésében megemlítette, hogy a kedvenc Balázsovits-alakítása Kalmár tanár úr volt az Abigél című filmben. Ujhelyi István EP-képviselő szerint

szegényebb, üresebb mától a közös hazánk.

Szomorú színészek

A Barátok közt egykori szereplője, Németh Kristóf is megemlékezett Balázsovits Lajosról a Facebookon. A színész részvétet nyilvánított a családnak, a barátoknak és a tisztelőknek is.

Balázsovits húsz évig igazgatta a Játékszínt. A színház is elbúcsúzott egykori vezetőjétől. A Játékszín mellett a Nemzeti Színház is búcsúzott a nagyszerű művésztől.

„Fájdalommal értesültünk Balázsovits Lajos színművész haláláról. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Balázs Béla-díjas színész, színházi rendező, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 1992-től húsz éven át igazgatta a Játékszínt. Színházunk részvétét fejezi ki a család felé, és tisztelettel emlékezik Balázsovits Lajos munkásságára. Nyugodjék békében” – osztották meg a Játékszín oldalán.

(Borítókép: Balázsovits Lajos 2019. november 6-án. Fotó: Zih Zsolt / MTI)