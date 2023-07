Hiába a jelszómegosztás szigorítása, meglepő adatokról számolt be a Netflix

A Netflix a vártnál több új előfizetőt szerzett a jelszómegosztás korlátozása ellenére. 5,9 millió új felhasználóval bővültek az elmúlt három hónapban, ez majdnem háromszor több, mint amennyit az elemzők vártak – írja a The Guardian.

Tavaly a vállalat először veszített előfizetőiből. Azóta ismét elkezdte visszaszerezni a felhasználókat. Az év elején jelentették be, hogy visszaszorítják a jelszómegosztást.

A vállalat szerint több mint 100 millió háztartás vett részt a jelszómegosztásban.

A streamingóriás az első a nagy technológiai és médiavállalatok közül, amely nyilvánosságra hozta legfrissebb negyedéves pénzügyi eredményeit. A 8,3 milliárd dolláros bevétel mellett 1,8 milliárd dolláros nyereséget ért el.

A Netflixnek jelenleg 238 millió előfizetője van világszerte.

A fizetéssel és a mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos sztrájk várhatóan érinti majd az iparágat az elkövetkező hónapokban, és szüneteltetik a világszerte népszerű sorozatok és filmek gyártását, ilyen többek közt az HBO Max által gyártott Sárkányok háza és a The Last of Us.

Egyes elemzők szerint a Netflix jobb helyzetben van a hagyományos médiavállalatokhoz képest, így át tudja vészelni a sztrájkot.

Gyakorlatilag az összes ellenszél, amely a hagyományos tévéfókuszú médiavállalatokat sújtja, a Netflix számára hátszelet jelent

– írta a Deutsche Bank.