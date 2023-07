Hollerung Gábor: Úgy tűnt, a helyzet menthetetlen

Két és fél hónappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy idén elmarad a Zempléni Fesztivál. Turjányi Miklós fesztiváligazgató lemondott, a helyzet menthetetlennek tűnt. Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar karmestere, a fesztivál művészeti vezetője, aki idén magára vállalta a fesztivál igazgatói feladatait is az Indexnek elmondta, hogy a rendezvénysorozatot a mecenatúra mentette meg, a folyamatot egy magánszemély indította el. Ez a támogatás a régiót is arra ösztönözte, hogy fogjon össze és ki-ki lehetőségeihez mérten álljon a fesztivál mellé. Ennek köszönhető, hogy végül az állam is megítélt 100 millió forintot a hatalmas hagyományokkal rendelkező zempléni esemény támogatására.

A Zempléni Fesztivál, amely immár 32 éves múltra tekint vissza, és mindig is a sokszínűség és a kulturális turizmus művészeti fesztiválja volt, évek óta küzd azzal, hogy bizonytalan, mennyi pénzből gazdálkodhat. Pedig igencsak fontos kulturális missziót töltenek be a régióban. A fesztivál gerincét mindig a magas színvonalú komolyzenei koncertek adták, a különleges színházi előadások, elgondolkodtató irodalmi estek, a népszerű jazz- és swingműsorok mellett. Így van ez a mai napig.

Ha a Zempléni Fesztiválra látogat az ember, különleges tájakon kirándulhat napközben, míg délután és este a helyi borok kortyolgatása közben leszüretelheti a magaskultúra gyümölcseit is.

Úgy tűnt, a fesztivál elmarad

„Minden évben bizonytalan volt a Zempléni Fesztivál finanszírozása, de tavaly fordult elő először az, hogy egy levélben megígért állami támogatás nem érkezett meg. Ekkor Turjányi Miklós fesztiváligazgató lemondott” – mondja az Indexnek Hollerung Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar (BDZ) karmestere, ügyvezető igazgatója. Úgy tűnt, hogy a helyzet menthetetlen, a fesztivál elmarad. Ebben a helyzetben, legjobbkor jött a váratlan segítség.

„Éppen szódavizet vásároltam egy boltban nagyjából két és fél hónappal ezelőtt, amikor megszólalt a telefonom, és Sándor József, a régió egyik emblematikus személyisége megkérdezte: most mi lesz a fesztivállal? Én azt válaszoltam, hogy legrosszabb esetben saját költségen a Budafoki Dohnányi Zenekar és barátai egy hétvégét megtöltenek néhány koncerttel, de maga a fesztivál elmarad. Ekkor a jól ismert sárospataki »öregdiák«, aki vállalkozásán keresztül az előző években is nagylelkű és megbízható támogatója volt a fesztiválnak, azt mondta, lerak egy nagyobb összeget az asztalra, hogy a fesztivált idén is meg tudjuk tartani. A 32 éves hagyományt folytatni kell” – meséli Hollerung Gábor, aki ettől a naptól kezdve, vagyis április 30-ától – jelentős késéssel – elkezdte összerakni a fesztivál programját.

A mecenatúra csodát tett

Ez a valódi mecenatúra, amely nem igazán jellemző még hazánkban. A fesztiválon részt vevő települések – már amelyik tehette – beszálltak a támogatásba, és

nem kellett sokat várni az újabb pozitív fordulatra.

Csák János kulturális és innovációs miniszter mélyen hisz a mecenatúrában, amely még meglehetősen gyerekcipőben jár Magyarországon. Amint azt tapasztalta, hogy ez a rendezvény jelentős mennyiségű pénzt képes felmutatni mecenatúra, illetve önrész révén, úgy döntött, hogy megítél 100 millió forintot a fesztivál részére.

Így augusztus 11. és 19. között Zemplénben idén is – immár 32. alkalommal – lesz fesztivál, közel 40 helyszínen, csaknem 20 településen, több mint 500 művésszel. Többek között fellép a Hollerung Gábor vezette Budafoki Dohnányi Zenekar, Balázs János és Lackfi János, az Anima Musicae Kamarazenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Talamba Ütőegyüttes, Szekeres Adrienn és László Boldizsár, Nyáry Krisztián és Bősze Ádám, valamint a Nyíregyházi Pro Musica Leánykar.

Sok hűhó semmiért

Az idei fesztivál egyik kiemelt programja Shakespeare–Korngold: Sok hűhó semmiért című zenés színházi játéka lesz, a Müpa és a BDZ által közösen létrehozott produkciót augusztus 13-án a sárospataki Rákóczi-várban láthatja a közönség. A színházi produkció különlegessége, hogy a shakespeare-i szöveg mellett fontos szerepet játszik benne Korngold kísérőzenéje – ezúttal hangfelvételről –, amely jelentős dramaturgiai szerepet kap az előadás során.

Meggyőződésem, hogy a Zempléni Fesztiválon a közönség sokszor nem csupán az előadott mű miatt jön, ez annál sokkal több: társadalmi esemény, amely egyfajta szertartássá vált az évtizedek alatt. Míg a fesztiválok jelentős része a feszültségoldásról szól, addig a zempléni erről a rítusról is. Tudjuk jól, hogy nem működik egy emberi lélek, ha nincsen része efféle szertartásokban. Nálunk az élmény rítusát élhetik meg. Mi kifejezetten provokáljuk azt, hogy dőljön le a láthatatlan fal művész és közönség között, a koncert után ott vagyunk a nézők soraiban, és szívesen beszélgetünk arról, ami a színpadon történik

– vallja meg Hollerung Gábor.

A fiatalok beavatása

A fesztivál egyik legfontosabb eseménye és családi programja minden évben a Megérthető zene, amelynek köszönhetően minden érdeklődő, de elsősorban a fiatalok bepillantást nyernek komolyzenei művek értelmezésének, befogadásának titkaiba. „Ilyenkor bemutatjuk a zene összefüggéseinek sokirányúságát is.”

A sokszínű színház, jazz, nép- és világzene, kamaraprodukció, tánc, gyerekprogram és kiállítás mellett számos gasztronómiai élménnyel is gazdagabban távozhatnak az érdeklődők. Ám arról se feledkezzünk meg, hogy ez a vidék kifejezetten büszke világhírű boraira, épp ezért a fesztivál fundamentumai közé tartozik a borkóstolás is.

Nem leselkedik „szörnyű veszély” a közönségre

Kérdésünkre, hogy milyen a csillagos ég alatt koncertezni, Hollerung Gábor nevetve válaszol: „Egyrészt akad számtalan remek akusztikájú hely a régióban a szabad ég alatt is, másrészt igyekszünk mindig a helyszín adottságaihoz választani a programot. A fesztivál és a BDZ egyik legfontosabb küldetése, hogy igyekszik a közönséget olyan produkciókkal is megörvendeztetni, amelyek sokkal szélesebb közönségréteget és tágabb korosztályt szólítanak meg. Hisszük, hogy a közízlést nem kell és nem lehet leváltani, hanem alakítani érdemes. Ez a célja például a BDZ olyan produkcióinak, mint a Gamer Symphony vagy a Cinefonic filmzene koncert, amely idén hallható lesz a fesztiválon. A Zempléni Fesztivál műsorát ezúttal is úgy állítottuk össze, hogy szörnyű veszély nem leselkedik majd a közönségre” – tette hozzá Hollerung Gábor fesztiváligazgató.

(Borítókép: Nagy Károly Zsolt)