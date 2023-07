Nyáry Krisztián: A homoszexualitást még a Biblia is megjeleníti

Mint megírtuk, nagy port kavart a magyar kulturális életben az LMBTQ-témájú könyvek lefóliázása. A Libri közölte, az intézkedéssel a gyermekvédelmi törvénynek tettek eleget. A könyváruház videót is készített, amelyen látszik, hogy az átlátszó fólia miatt e kiadványokba nem lehet belelapozni, noha a címlapjuk és hátoldaluk látható.

Tavasszal a fogyasztóvédelmi hatóság több könyvesbolthálózatot is pénzbírsággal sújtott, amiért nem megfelelő helyen kínálták a jogszabály hatálya alá eső kiadványokat.

„Tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg” – írja a törvény.

Ezzel kapcsolatban most Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész, a kiadó kreatívigazgatója a Népszavának adott interjújában elmondta, hogy a fél szépirodalomra is vonatkozhat a jogszabály.

A jogszabály olyan tágan fogalmaz, hogy a fél szépirodalomra vonatkozik. Hiszen a homoszexualitást még a Biblia is »megjeleníti«, nem is beszélve az »öncélú szexualitásról«. Bár a könyvszakma két éve több kérdést is feltett erről, nem kaptunk választ