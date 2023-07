A legendák találkozója a ZamJamen

Másodszor rendezték meg Zamárdiban a ZamJam Fesztivált. A középgenerációt megcélzó fesztivál legjobban várt előadói kétségkívül a Csík zenekar, Fenyő Miklós és a Midlife Crisis, de számos elismert zenész is színpadra lép a három nap alatt. Annak ellenére, hogy a fesztivál célközönsége a 40-60 év közötti zenekedvelők, fiatalok is szívesen látogatnak el a programokra. Izgalmas beszélgetés a Besúgó alkotójával és színészeivel, irodalmi programok a Líra teraszán, valamint gasztrosétány is várja az érdeklődőket a balatoni városban.